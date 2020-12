Showtime en la NBA: LeBron James y los nuevos retos de Lakers para una nueva temporada

Conforme a los criterios de Saber más

LeBron James, el ángel de Los Lakers, encara una temporada crucial para su legado: en una franquicia ganadora, ya no será visto como aspirante, ahora deberá defender su corona en una temporada de la NBA que promete ser competitiva de inicio a fin. Con los demás equipos potenciados, LA deberá mejorar el nivel para superar la competitiva Conferencia Oeste. Por el Este, Giannis Antetokounmpo tendrá una nueva oportunidad para demostrar que no es el MVP de las causas irrelevantes.

La temporada 2019-20 resultó atípica y extraordinaria. La ‘Burbuja’ en Disney, los estadios vacíos, las numerosas pruebas de coronavirus y los protocolos le dieron una tonalidad única al título de Los Ángeles Lakers. Pese a las dificultades y las bajas antes de llegar a Orlando, como la de Avery Bradley, los dirigidos por Frank Vogel dominaron en los PlayOffs y consiguieron el título 17 para sus vitrinas. Junto a Boston Celtics, los más ganadores en toda la historia.

Por la coyuntura del coronavirus, el ajuste del calendario y la compatibilidad con los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la off season solo duró 10 semanas y la temporada 2020/21 se encuentra ad portas de iniciar con nuevas plantillas y nuevas interrogantes de cara al futuro inmediato. Por Conferencias, repasamos las tres historias más importantes de cara a la defensa del anillo de LeBron James y compañía.

Conferencia Oeste

La defensa del título de Lakers

Pese a todos los traspasos durante la agencia libre, Los Ángeles Lakers consiguieron retener a LeBron James y Anthony Davis para la presente temporada. Ambas estrellas firmaron jugosos contratos de cara al futuro inmediato y ello los coloca como los máximos candidatos para ganar la NBA. Solo hay dos interrogantes en torno al equipo de Frank Vogel: el tercer anotador y el armador de reserva, figuras claves para un equipo que cuenta con dos All Stars; sin embargo, ‘The King’ entra a su décimo octava temporada con 35 años, por lo que su tiempo en cancha deberá ser reducido.

El legado de LeBron James

El tercer anotador debería ser Kyle Kuzma; sin embargo, ‘KuzControl’ no ha podido establecerse como un anotador confiable: tiene noches muy buenas y partidos en los que no aparece. Teniendo en cuenta la edad de LeBron, en muchos partidos necesitarán que Kuzma convierta canastas importantes para ganar partidos. Por su parte, será vital para LA quien asuma el rol que dejó Rajon Rondo. El veterano armador se puso el equipo al hombro en las últimas finales cuando no encontraban al tercer anotador y las dos estrellas estaban absorbidas por sus marcas. Se espera que Dennis Schröder pueda ocupar ese espacio, aunque hay muchas dudas en torno a ello.

Lakers vs. Heat: LeBron James y la volcada que asegura el título para LA | VIDEO

La ‘Facumanía’ y las posibilidades de los Nuggets

Denver Nuggets llegó a las últimas finales de la Conferencia Oeste, instancia en la que cayeron frente a Los Ángeles Lakers. El equipo dirigido por Michael Malone consiguió mantener a su núcleo principal con Jamal Murray y Nikola Jokiv a la cabeza, y a su vez, lograron firmar a Facundo Campazzo. El ex armador estrella del Real Madrid arribará a la NBA en uno de los ingresos más esperados del último tiempo. El argentino aportará con mucha agresividad defensiva, aunque se espera que su adaptación tome por lo menos la primera mitad de la temporada.

Vencer a los Lakers resulta una tarea titánica, pero con la experiencia de las pasadas finales de Conferencia, los Nuggets podrían curtirse más y sacar provecho de la ausencia de Rondo en unas virtuales finales de Conferencia. No obstante, la competencia para llegar a dicha instancia será muy reñida.

Facundo Campazzo utilizará la camiseta '7' en los Denver Nuggets de la NBA. (Foto: NBA)

Clippers, James Harden y el regreso de Stephen Curry

Los Ángeles Clippers fueron la gran decepción de la temporada pasada en la NBA. Pese a juntar a Kawhi Leonard y Paul George, bajo la tutela de Doc Rivers, los angelinos desperdiciaron una gran ventaja frente a Nuggets para ser eliminados en las semifinales de la Conferencia. Para esta temporada, con Tyron Lue a la cabeza, no se espera que la situación cambie. Por su parte, James Harden quebró su relación con Rockets tras la adquisición de John Wall en reemplazo de su amigo Russell Westbrook. La ‘Barba; ha exigido un cambio de aires, pero hasta el momento nadie ha conseguido satisfacer a Houston para traspasar a su mejor jugador. Por último, Stephen Curry retornará tras haber superado su lesión en la mano, aunque no tendrá a su ‘Splash Brother’, ya que Klay Thompson se perderá toda la temporada. Ello ha mermado en gran porcentaje lo que puedan hacer los Warriors en la presente temporada.

Kawhi Leonard fue incapaz de liderar a los Clippers en la última temporada de la NBA | Foto: EFE

Conferencia Este

Giannis Antetokounmpo y una oportunidad –más– para demostrar su valía

Otro de los grandes fracasos de la última temporada de la NBA estuvo en la Conferencia Este con los Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo. ‘The Greek Freak’ tuvo la deshonra de recibir el premio al MVP de la temporada regular con su equipo eliminado, tras caer frente al Miami Heat en semifinales de Conferencia. Como se ha vuelto una costumbre, los Bucks lideran y aplastan en la temporada regular, pero se obnubilan en las instancias decisivas. Para contrarrestar ello, contrataron a Jrue Holiday, quien podría liberar al griego del manejo total del balón en momentos difíciles, pero es una apuesta arriesgada.

Antetokounmpo y una clavada que enloqueció al público

Miami Heat y sus chances de dominar la NBA

En una postemporada de ensueño, comandados por el coach Erick Spoelstra y Jimmy Butler, Miami Heat consiguió llegar a las finales de la NBA, aunque cayeron ante LeBron James y LA. No obstante, esa serie final quedó marcada por las lesiones de Bam Adebayo y Goran Dragic, piezas fundamentales en el esquema de juego del equipo de Miami. Con la sangre en el ojo, el Heat volverá a la carga con la frescura de sus jóvenes y el liderazgo de Butler. Con un Tyler Herro más curtido, esperan conseguir dominar el Este y volver a llegar a las Finales de la NBA para conseguir un nuevo anillo. Cabe destacar que perdieron a Jae Crowder, quien decidió irse a Suns, por lo que deberán replantear algunos aspectos de su juego.

Jimmy Butler a El Comercio: "Solo se trata de ganar, nadie habla de irse a casa aquí"

Boston Celtics y Brooklyn Nets, los llamados a retar a los poderosos

Si se tratase de un videojuego, tener a Kevin Durant y Kyrie Irving en un solo equipo te asegura show, puntos y partidos ganados. Sin embargo, en la realidad, la química y la solidaridad en el liderazgo serán factores clave para que Brooklyn Nets pueda ser un equipo serio a tomar en cuenta. Se cuestiona lo que pueda aportar Steve Nash, ex leyenda pero entrenador novato, en un vestuario con tanto cruce de egos. Por su parte, los Celtics de Brad Stevens volverán a la carga con los jóvenes veteranos Jasson Tatum y Jaylen Brown. Pese a que cayeron en las finales del Este en la última temporada, en Boston aun confían en el proyecto para conquistar un nuevo anillo en la NBA.

Kevin Durant será la principal atracción de los Brooklyn Nets para la presente temporada | Foto: AFP

