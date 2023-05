Este viernes 05 de mayo, ‘Canelo’ Álvarez y Jhon Ryder se harán presentes en el Teatro Degollado de Guadalajara, para la Ceremonia del Pesaje. Se espera que ambos se encuentren en el peso ideal, pero si esto no sucede, ¿qué pasaría?.

Antes de todo, recordemos que ambos boxeadores pactaron el enfrentamiento en las 168 libras, peso supermediano, que equivale a unos 76 kilogramos.

Si uno de los dos no llega a dar el peso previamente pactado, esto podría llegar a suceder. Si hay un acuerdo entre ambos, y a pesar de que alguno no esté en el límite indicado, no existe una sanción y la pelea se realiza.

Si uno de los pugilistas no está de acuerdo, se le multará económicamente, además, también se decidirá si los cinturones en juego si se disputarán o se retirarán de la pelea.

Lo más grave que puede suceder tras incumplimiento de peso, es que se suspenda la pelea.