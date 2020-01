Un error en el GPS desató todo un lío en los motociclistas. Encontrar un waypoint se hizo insufrible ya que el sistema no lo localizaba. Finalmente, la organización aceptó que se trató de un problema técnico e hizo que los tiempos se contabilicen hasta un tramo antes.

Sebastián Cavallero llegó al campamento de Neom y reclamó por el error y porque lo retrasaron en su tiempo de partida. Cada minuto es valioso para él. (Video: Christian Cruz Valdivia, enviado especial de El Comercio)

Sin embargo, los motociclistas siguieron la ruta y los que venían detrás no sabían que el tramo se había recortado, por lo que también buscaron ese waypoint sin éxito. Uno de ellos fue el peruano Sebastián Cavallero.

El motociclista nacional es ahora el mejor ubicado de la delegación peruana ante la exclusión de César Pardo. Pero llegó cansado al campamento de Neom ya que estuvo buscando ese mencionado waypoint por una hora.

"El waypoint estaba encima de un cerro de piedras, a unos 400 metros de la ruta. He hecho como 30km más buscando el waypoint para no penalizar", nos cuenta el arequipeño.

"Si bien van a devolver el tiempo, el desgaste no te lo devuelve. He llegado una hora más tarde. Los últimos kilómetros lo hice bastante rápido para no perder más tiempo", asegura. El dolor en las manos y el cansancio es parte de las consecuencias de las etapas largas.

A Sebastián también le afectó que no se respetó su hora de partida. Lo hicieron salir quince minutos después y eso es perjudicial para él, ya que hace que los coches lo puedan alcanzar y eso complica su andar.