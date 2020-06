Estaban advertidos. Diez días antes de la hecatombe contra el City, en un amistoso frente al Brentfford, un equipo de la Segunda División Inglesa, David Luiz transformó un lujo innecesario en una calamidad. El Arsenal sufrió una humillación en su estadio y los hinchas locales, inclementes, convirtieron en viral las imágenes del brasilero acompañándolas con una frase lapidaria “El circo ha regresado”





Para mayor crispación de los fanáticos Gunners, David Luiz no demoraría en parpadear un nuevo desconcierto. Apenas dos semanas después, en su visita a Manchester, ni bien abandonó el banco de los suplentes, acumuló un rosario de errores. Penal y expulsión como balance en debe. Los de Guardiola no perdonaron: goleada en contra. Otra vez, pero ahora, en un partido oficial, el responsable era el mismo.

LEE TAMBIÉN: Torneo rumbo a Qatar 2022 fue ratificado para empezar en septiembre

“La cuarentena tiene sus efectos. No recordaba los errores de David Luiz. Volví a la realidad” descerrajó Diego Latorre, ex futbolista y habitualmente periodista equilibrado en Twitter. Acto seguido terminó de triturarlo al comentar que el sueño de su vida era ser tan talentoso como el empresario del defensa. “Covid Luiz” replicó un seguidor con sorna. Otro ironizó respecto de que el Arsenal iba a apelar la suspensión de 3 fechas. “Van a querer que la amplíen “escribió sarcástico.

Ante el City fue expulsado por una falta penal. (Foto: Reuters)

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: El ex jugador del Barcelona que se convirtió en el primer DT de Perú en un Mundial





Lejos de contradecir al espejo, David Luiz ha exonerado a sus compañeros del descalabro y ha asumido el rol de involuntario verdugo de su propio equipo. “La culpa de todo ha sido mía” aceptó en rueda de prensa. No es la primera vez que obra así. Supo excusarse con los hinchas del Chelsea cuando ya en el PSG celebró un gol que dijo que no festejaría. Y también, entre lágrimas, pidió perdón al pueblo brasilero por la oprobiosa goleada ante los alemanes en casa en el Mundial 2014. “Antes de ese partido yo era uno de los mejores del torneo. Luego, la decepción de todos fue muy grande”.

Alemania goleó 7-1 a Brasil en el Mineirao. (Foto: Reuters)

Algo de razón tiene el hombre del pelo largo (en honor al Pibe Valerrama). Su vida deportiva sufrió un cisma después de aquella tarde en el Mineirao. Ha seguido ganando algunas cosas importantes en el futbol pero ya en la retina emocional de la gente quedó estigmatizado por aquella paliza. Desde entonces, se convirtió en el infausto símbolo de esa derrota. Luego, con el paso del tiempo, y también por una merma en su nivel, pasó a ser para la gente solo un invento del marketing y la publicidad.

(Foto: Reuters)

Poco importaron los 17 títulos en su carrera, la corona de la Champions, las dos Euroligas, las cuatro ligas locales o el título de la copa Confederaciones con el Scratch. Tampoco cuenta mucho su premio como mejor jugador del campeonato portugués en el 2010 ni que en el mundial de clubes del 2012 lo premiaran con el balón de plata. Menos todavía, que defendiera 57 veces a la selección de su país. Estadísticas nada despreciables. Mejores que las de varios ex jugadores que lo critican ácidamente. El suyo es un caso raro: no fue tan bueno como decían al principio, no fue tan malo como afirmaron después.

Con el Chelsea ganó varios títulos. En la foto celebra la Copa FA. (Foto: AFP)

Lo que si es cierto es que, en este presente a los 33 años, maquillar con fuerza y entrega la realidad le cuesta mucho más. David Luiz abona con cada partido flojo la leyenda de su incompetencia. Y es muy difícil que “el circo no regrese” si sigue en ese nivel.

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS

Esta es la millonaria cifra que deberá pagar Neymar al Barcelona

Atlético Madrid: Diego Costa recibe placa conmemorativa