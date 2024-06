Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner en directo medirán fuerzas hoy, viernes 7 de junio del 2024 por la semifinal de Roland Garros 2024 en Court Philippe Chatrier. En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN, mientras que en Estados Unidos mediante la señal de FOX Deportes. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. El horario del duelo aún no está programado. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

