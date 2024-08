Barcelona vs. Valencia se enfrentarán este sábado 17 del 2024 por la primera fecha de LaLiga EA Sports en el Estadio de Mestalla. El partido será transmitido por las señales de DirecTV, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y Movistar Plus. Entérate a qué hora juegan, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGA BARCELONA VS. VALENCIA

El duelo por la fecha 1 de LaLiga 23/24 entre Barcelona vs. Valencia se disputará este sábado 17 de agosto del 2024 en el Estadio de Mestalla.

A QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. VALENCIA

El partido entre Barcelona vs. Valencia está programado para jugarse a partir de las 14:30 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 13:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Chile: 15:30 horas

Paraguay: 15:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Uruguay: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

España: 20:30 horas

EN QUÉ CANAL VER BARCELONA VS. VALENCIA

El encuentro entre Barcelona vs. Valencia por la primera fecha de LaLiga EA Sports será transmitido por las señales de M+ LaLiga TV para todo España, mientras que para Sudamérica lo pasará DIRECTV Sports. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER BARCELONA VS. VALENCIA POR INTERNET

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Barcelona vs. Valencia por internet vía streaming gratis, tendrás que crearte una cuenta en DGO o Movistar Plus.

ALINEACIONES, BARCELONA VS. VALENCIA

FC Barcelona: Ter Stegen, Kounde, Christensen, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, Gundogan, Olmo, Raphinha, Yamal y Lewandowski.

Valencia: Mamardashvili, Thierry, Tárrega, Yarek, Vázquez, Guillamón, Pepelu, Tejón, Almeida, Duro y Mir

El FC Barcelona, entrenado por el alemán Hansi Flick, cayó goleado 3-0 el lunes durante el trofeo Joan Gamper, último partido de preparación antes del inicio del campeonato español dentro de cinco días.

El técnico alemán dirigió su primer partido en el Estadio Olímpico Lluís Companys, luego de ser nombrado en el puesto el pasado mes de mayo. Los buenos resultados en la gira estadounidense, incluida una victoria contra el Real Madrid, no se vieron reflejados en este encuentro.

Los monegascos se adelantaron al principio del segundo tiempo gracias al centrocampista Lamine Camara (50), antes de que el suizo Breel Embolo doblase la ventaja (57).

Ilkay Gundogan fue sustituido después de recibir un golpe en la cabeza, y Flick dio entrada a la estrella de la Eurocopa-2024 Lamine Yamal para intentar renovar las ideas del Barça.