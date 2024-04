Desde las jornadas de entrenamientos previas, los Red Bull demostraron ser los grandes favoritos para esta edición del GP de Japón, donde exhibieron un rendimiento impresionante. Tras el decepcionante resultado en Australia, donde Max Verstappen abandonó temprano y Checo Pérez no pudo conseguir el podio, los toros alados salieron a la pista decididos a hacer un gran papel en Suzuka y recuperar terreno en la clasificación para la carrera del domingo.

La escudería monarca no perdió tiempo en la clasifición y mostró todo su poderío en las tres tandas. Verstappen y Checo fueron consistentemente superiores a sus rivales, llegando a parecer que estaban corriendo con autos de otra categoría. Los toros alados lograron el 1-2 en la clasificación, con la pole position para Max (ganador de esta carrera en el 2022 y 2023), y marcaron un precedente tan sólido que la victoria del domingo parece ser solo cuestión de formalidad, a menos que ocurra algún incidente o problema mecánico. El equipo de Horner está seguro del resultado en gran medida porque en pista han sido por giro medio segundo más rápidos que sus escoltas.

Ferrari intentó amenazar, pero en el primer sector de Suzuka, tras la sucesión de curvas en ‘S’, siempre se vieron superados por los Red Bull. Si bien pudieron luchar en las rectas gracias al motor, no estuvieron a la altura en las curvas cerradas. Sainz fue nuevamente el más regular, mientras que Leclerc optó por una estrategia agresiva. Así mientras el español completó más vueltas, el monegasco se centró en hacer solo dos vueltas en la Q3. ¿El resultado? Sainz partirá cuarto y Leclerc octavo. Otro capítulo más de la batalla interna en Ferrari, con Carlos destacando una vez más, y otra tarde donde Leclerc siente la presión al grado que solamente ha atinado a decirle a su equipo por la radio “qué no tenía más por hacer para revertir el resultado”. Walk over emocional.

Para Aston Martin, fue otra jornada donde los pilotos demostraron que el problema no es el auto, sino su rendimiento personal. Mientras Fernando Alonso terminó en quinta posición y logró llegar a la Q3, Stroll no pasó de la primera ronda de clasificación y partirá decimosexto el domingo. Durante la sesión de clasificación (Q1), Alonso fue 770 milésimas más rápido por vuelta que Lance.

Todos esperan más de McLaren, y si bien no lograron la protagonismo deseado, tampoco decepcionaron. Lando terminó en el tercer lugar de la parrilla después de una excelente Q3, a pesar de mostrar cierta torpeza en los primeros giros de la jornada al pasar sobre los pianos. Aun así, el piloto naranja corrigió y logró destacar. Mercedes si decepcionó. Exceptuando el último giro de Lewis en la Q2, las flechas plateadas dejaron serias dudas si tienen ambiciones más allá de girar este temporada. El equipo marcha cuarto en el campeonato de constructores y tiene Aston Martin, que puntua practicamente solo con Alonso, a un punto.

“Nos llevamos la pole nuevamente, a pesar de enfrentar un asfalto más abrasivo de lo esperado. Lo bueno es que partimos con Checo en la primera fila, lo que garantiza una partida limpia para el equipo”, confesó Verstappen después de la sesión. Lo hizo con ese tono característico de quien está seguro de su poder. Lo hizo con la confianza de saber que Checo está comprometido en un año que podría significar su renovación con el equipo.

TOP 5. Grilla de Partida GP Japón

1. Verstappen Red Bull

2. Pérez Red Bull

3. Norris McLaren

4. Sainz Ferrari

5. Alonso Aston Martin