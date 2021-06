Es de noche en Bocholt, una ciudad ubicada al oeste de Alemania. Robin Gosens (Emmerich, 1994), aún extasiado por el gol que marcó Mario Götze a Argentina en el Maracaná, llama a sus amigos para ir a festejar la cuarta Copa del Mundo que acaba de conseguir Alemania en Brasil 2014. Está de vacaciones en casa, tras conseguir el ascenso a la Eredivise con el Drobrecht, así que decide ir por unas cervezas sin importar un mañana, soñando tal vez con ser algún día el Götze de su selección. Seis años después, recibió un mensaje de texto de Joachim Löw, el técnico del título mundial. “Hola, Robin. Obtuve tu número de tu representante. Me gustaría hablar contigo en los próximos días. ¿Cuándo sería el mejor momento? Saludos”, le escribió el DT, según cuenta el propio futbolista en su autobiografía “Träumen lohnt sich” (Soñar vale la pena)”.

Joachim Löw no escribe de esa forma, pensó primero. Pero luego comenzó a darse cuenta de que un sueño se había hecho realidad. “ ¿Cuánto más increíble puede llegar a ser? Nos sentamos y lloramos de alegría ”, relató.

El ascenso en su carrera fue meteórico. Pasó de ser un desconocido en el fútbol de Países Bajos a ser la apuesta del Atalanta de Gian Piero Gasperini . Luego de grandes temporadas en Italia fue convocado por primera vez a la selección alemana en septiembre del 2020. Y este último sábado, ocho meses después de su tardío estreno con 26 años, fue el héroe de la ‘Mannschaft’ en la Eurocopa 2021. El lateral-extremo marcó un gol y dio dos asistencias en la victoria 4-2 frente a Portugal, y se llevó el premio de mejor jugador del partido.

En medio de estos últimos vertiginosos años que ha vivido, Robin tuvo un accidentado encuentro con Cristiano Ronaldo, su ídolo. Se dio luego de una contundente victoria de la ‘Diosa’ (3-0) ante la Juventus del luso por la Coppa Italia 2018-19 . El triunfo significó el pase a la semifinales del torneo para el cuadro de Bérgamo; por ende, la pronta eliminación de la ‘Vieja Señora’. Un revés que ‘CR7’, competidor voraz, no tomó bien.

“Después del partido contra la Juventus quise cumplir mi sueño de tener la camiseta de Cristiano Ronaldo. Después del pitido final me acerqué a él, no fui ni siquiera con el público a celebrar. Le pregunté: Cristiano, ¿me puedes cambiar la camiseta? Él ni siquiera me miró y solo me dijo que no. Estaba totalmente rojo y avergonzado . ¿Sabes ese momento en el que te sucede algo vergonzoso y miras a ver si alguien se ha dado cuenta? Sentí justo eso y traté de disimular”, contó Gosens en su libro.

El destino quiso que el neerlandés-alemán cobre su “revancha”. Brilló y fue mejor que su ídolo, y mantuvo con vida a su selección en la Eurocopa . No fue como el gol de Götze, pero hoy debe ser uno de los más queridos en Alemania.TE

Quizá el primer contacto lo marcó. A veces ocurre que la primera impresión determina cómo será una futura relación entre dos personas. Después de ese desplante sufrido, Robin Gosens demostró que no quiere saber más de Cristiano Ronaldo ni su camiseta. Teme pasar vergüenza nuevamente. “ Al final no le pedí la camiseta [a ‘CR7’]. No lo busqué. Quiero disfrutar de la victoria y de esta noche ”, comentó después del partido. ¿Cuántos futbolistas en el mundo se darían el lujo de no querer más la camiseta del portugués? Incluso teniendo en cuenta el antecedente entre ambos. La respuesta es difícil y seguramente son pocos o casi nadie.

El valor de tener entre manos la camiseta de Cristiano -o de Messi- es inestimable, infinito. Sobre todo ha sido usado por alguna de esas dos leyendas vivientes del fútbol. Por ejemplo, en mayo, el luso envió una camiseta suya firmada a Serbia para que sea subastada y ayude al tratamiento médico de un niño serbio padece atrofia muscular espinal. Al final se vendió en once mil euros.

Un mes antes, en abril, se vendió por 64 mil euros el brazalete de capitán que arrojó al césped al final del partido de clasificación mundialista entre Portugal y Serbia el 27 de marzo en Belgrado, indignado por la anulación de un gol.

Lionel Messi también decidió enviar su camiseta a Serbia con el mismo fin benéfico. La misma fue subastada por otros once mil euros.

Atalanta presente en la Euro y Copa América

El Atalanta de Bérgamo ha sido una revelación en la Serie A y la Champions League en los últimos años. El club pasó de divagar por mitad de tabla a ser protagonista en el torneo. Todo eso en gran medida a Gian Piero Gasperini, el técnico que se encargó de cambiar la historia de la ‘Diosa’. Pese a que no ha podido convalidar su trabajo con algún título (logró dos subcampeonatos de la Copa Italia en 2019 y 2021), el DT ha logrado sacar lo mejor de sus dirigidos y uno de ellos es Robin Gosens. El lateral-extremo marcó 13 goles y dio diez asistencias en la temporada 2020-21 y ahora es una de las figuras de Alemania en la Eurocopa.

Como el alemán, son otros nueve futbolistas del Atalanta que están disputando tanto la Euro como la Copa América. La ‘Diosa’ está en América y Europa.

Joakim Maehle (Dinamarca), Rafael Toloi y Matteo Pessina (Italia), Marten de Ron (Países Bajos), Remo Freuler (Suiza), Ruslan Malinovski (Ucrania), Aleksey Miranchuk (Rusia) y Mario Palasic (Croacia) disputan la Eurocopa. Mientras que Luis Muriel y Duván Zapata (Colombia), y Cristian Romero (Argentina) intentan ganar la Copa América con sus selecciones. Todos arrancaron los torneos como jugadores del Atalanta, ¿seguirán en Bérgamo después? Veremos.

