Argelia vs. Guinea Ecuatorial EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 del Grupo F de la Copa Africana de Naciones, este domingo 16 de enero desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras su decepcionante estreno ante Sierra Leona, Argelia buscará su primera victoria cuando se mida con Guinea Ecuatorial, que irá por el mismo objetivo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Japoma.

A qué hora juega Argelia vs. Guinea Ecuatorial

Argelia, una de las favoritas de la Copa Africana de Naciones, se topó con el muro de Sierra Leona y no pudo pasar del empate sin goles, en el partido que abría la serie, gracias a la gran actuación del guardameta sierraleonés Mohamed Kamara.

Los argelinos, vigentes campeones, liderados por Riyad Mahrez, salieron con un once de gala para su debut en el torneo. Pese a una primera parte muy igualada en la que Sierra Leona consiguió frenar las embestidas argelinas -y poner en algún momento en aprietos la portería rival-, Argelia, aunque no estuvo acertada de cara a gol, fue superior.

“Sabíamos que iba a ser difícil, es el primer partido. No éramos lo suficientemente efectivos de cara a la portería. Tenemos muchas posibilidades, aún nos queda trabajo por hacer para los próximos partidos”, analizó el argelino, Islam Slimani, luego del choque.

Por otro lado, el seleccionador de Argelia, Djamel Belmadi, hizo un duro cuestionamiento a la organización, motivado por el mal estado del campo en el que jugarán.

“Vamos a jugar, después del partido entre Sierra Leona y Costa de Marfil, en un césped que en la base no es muy bueno. No digo que sea catastrófico, pero no de un nivel que permita una fluidez total y lo que esperamos de grandes torneos como una Copa de África”. señaló.

Al frente estará Guinea Ecuatorial, que inició su camino en la competencia con una derrota (1-0) a manos de Costa de Marfil, la otra favorita para quedarse con la serie.

Argelia vs. Guinea Ecuatorial: probables alineaciones

Argelia: M’Bolhi, Bensebaini, Atal, Mandi, Bedrane, Belkebla, Brahimi, Boulaya, Mahrez, Bounedjah y Benrahma.

Guinea Ecuatorial: Sapunga, Ndong, Coco, Akapo, Obiang, Salvador, Ganet, Buyla, Machin, Nsue y Hanza.

