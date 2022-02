Athletic Club vs. Espanyol EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 23 de LaLiga Santander, este lunes 7 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2, Movistar+ y Gol. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la moral alta, luego de eliminar a Barcelona y Real Madrid en la Copa del Rey, Athletic Club recibirá a Espanyol en busca de una nueva victoria para acercarse a la zona de clasificación a tornes internacionales. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en San Mamés.

Athletic Club vs. Espanyol: horarios del partido y canales

México - 2:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere

Perú - 3:00 p.m. - ESPN 2

Ecuador - 3:00 p.m. - ESPN 2

Colombia - 3:00 p.m. - ESPN 2

Bolivia - 4:00 p.m. - ESPN 2

Venezuela - 4:00 p.m. - ESPN 2

Paraguay - 5:00 p.m. - ESPN 2

Chile - 5:00 p.m. - ESPN 2

Argentina - 5:00 p.m. - ESPN 2

Uruguay - 5:00 p.m. - ESPN 2

Brasil - 5:00 p.m. - Star+, GUIGO, ESPN2, NOW NET e Claro

España - 9:00 p.m. - Movistar+ y Gol

El equipo vasco, para este nuevo desafío, tendrá una serie de bajas. Las que son seguras para Marcelino son las de Unai Vencedor, ambos por sendas lesiones musculares. Y es más que probable que el técnico asturiano refresque el once para dar respiro a jugadores importantes como Iñigo Martínez, Dani García, Raúl García, Iñaki Williams y hasta puede que también al capitán Iker Muniain y los laterales Oscar de Marcos y Yuri Berchiche.

Así, con el cambio seguro bajo palos del internacional Unai Simón, que en Copa cede su puesto al prometedor Sub-21 Julen Agirrezabala, también podrían entrar en el once Íñigo Lekue, Mikel Balenziaga, Daniel Vivian y Oier Zarraga.

Y, ya en ataque, seguro Alex Berenguer, autor del gol que eliminó al Madrid, y probables el juvenil Nico Serrano, que marcó en Vallecas, Oihan Sancet y Asier Villalibre. Estos dos tras las lesiones que les han tenido de baja.

El Espanyol visita San Mamés con el objetivo de cortar su mala racha de resultados, ya que no gana desde el 31 de diciembre contra el Valencia (1-2), y lo intentará además sin su referencia ofensiva y máximo goleador, el delantero Raúl de Tomás, sancionado.

Curiosamente, el conjunto vasco es uno de los favoritos de RDT, que ha marcado tres dianas en cuatro enfrentamientos. La ausencia del madrileño es importante para el bloque periquito, pese a que el cuerpo técnico confía en los recursos de la plantilla para sorprender al rival.

El Espanyol no enciende las alarmas por sus últimos resultados: dos derrotas y un empate en LaLiga y la eliminación de la Copa del Rey. Su último triunfo fue el día de Fin de Año.

De todos modos, el vestuario asume que debe remontar el vuelo cuanto antes y ha aprovechado el parón liguero para afinar conceptos.

Athletic Club vs. Espanyol: ¿cómo y dónde ver el partido?

Athletic Club y Espanyol serán los encargados de cerrar la vigésimo tercera jornada de la liga española en San Mamé. El partido podrá ser seguido a través de ESPN 2 para toda Latinoamérica. Asimismo, en España, la contienda se podrá ver por las señales de Movistar+ y Gol.

Athletic Club vs. Espanyol: probables alineaciones

Athletic Club: Unai Simón, Lekue, Vivian, Yeray, Balenziaga, Berenguer, Zarraga, Vesga, Serrano, Sancet y Villalibre. DT: Marcelino García Toral.

Espanyol: Diego López, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Dídac, Darder, Baré, Embarba, Melendo, Puado y Loren. DT: Vicente Moreno Peris.

Con información de EFE.

