Empezó LaLiga. Atlético de Madrid enfrentará ante Getafe por la primera jornada del torneo español este lunes 15 de agosto desde las 12:30 horas (hora peruana). Sigue en vivo y en directo todos los detalles del partido aquí.

El Atlético lanza el curso con una pretemporada imponente - 4 victorias, 13 goles a favor y 1 en contra, incluidos triunfos frente al United, por 0-1, y el Juventus, por 0-4, con un bloque en consolidación y una plantilla reforzada sin debilitarse en ningún sitio.

El regreso de Álvaro Morata y Saúl Ñíguez, más Ivo Grbic, y los fichajes de Axel Witsel y Nahuel Molina contribuyen a la indudable certeza de que el equipo ha crecido de un año a otro, sobre todo porque ninguno de los cinco que se han ido era realmente titular en el once tipo de Simeone la temporada anterior.

ATLÉTICO DE MADRID VS. GETAFE: HORARIO

Perú - 12:30 horas

Ecuador - 12:30 horas

Colombia - 12:30 horas

México - 12:30 horas

Chile - 13:30 horas

Paraguay - 13:30 horas

Uruguay - 14:30 horas

Argentina - 14:30 horas

Brasil - 14:30 horas

España - 19:30 horas

Las cuatro novedades entran directamente al once. Se lo ha ganado Morata, goleador cuatro veces en los últimos dos partidos amistosos, pero sobre todo con la aportación visible de todo lo que debe hacer un delantero, en cuanto a desmarques, presión, sacrificio, movimientos.

También jugará de inicio Saúl Ñíguez, según las pruebas del técnico. Ha ganado la competencia por la titularidad en el carril izquierdo a Yannick Carrasco, prácticamente indiscutible la pasada campaña y la anterior en esa demarcación, desde que Simeone ideó una estructura más constante con cinco defensas que lo hizo campeón en 2020-21.

En el Getafe, corren tiempos de ilusión con la plantilla que ha confeccionado este verano. Jugadores de experiencia y contrastada calidad han llegado al club azulón para reforzar todas las posiciones con el objetivo de alejarse de la pelea por el descenso e incluso plantear batalla en objetivos más ambiciosos.

ATLÉTICO DE MADRID VS. GETAFE: CANAL TV

Perú - Directv Sports

Ecuador - Directv Sports

Colombia - Directv Sports

México - Blue to Go Video Everywhere

Chile - Directv Sports

Paraguay - Directv Sports

Uruguay - Directv Sports

Argentina - Directv Sports

Brasil - ESPN4, Star+

España - Movistar LaLiga

Nombres como Jaime Seoane, Cristian Portugués “Portu”, Fabrizio Angileri, Luis Milla, Kiko Casilla, Domingos Duarte o Borja Mayoral intentarán colaborar para que el Getafe dé un salto de calidad con el que olvidar sus dos últimos cursos.

Tanto en el último de José Bordalás, como el anterior con Míchel y Quique Sánchez Flores en el banquillo, el Getafe ha mirado más hacia abajo que hacia arriba. Especialmente alarmante fue su situación la pasada campaña, cuando Míchel fue destituido tras las ocho primeras jornadas en las que sólo consiguió un punto de 24 posibles.

ATLÉTICO VS. GETAFE: ALINEACIONES PROBABLES

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Mitrovic, Duarte, Angileri; Seoane, Arambarri, Maksimovic; Mayoral y Enes Ünal.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Reinildo, Saúl; Llorente, Koke, Lemar; Joao Félix, Morata.