Con Lionel Messi y sin Luis Suárez: conoce el posible once del Barcelona con el tridente ’MGD’ en el ataque

Lionel Messi, tras dos semanas de tensión, anunció que cumplirá con su contrato y se quedará en el FC Barcelona. Con ello, Ronald Koeman ya prepara un nuevo XI para la temporada 2020-21 con el argentino como delantero principal de un renovado equipo que tendrá a Griezmann y Demebelé como acompañantes en la delantera.

“Es un caos, están pasando muchas cosas”, afirmó Frenkie De Jong, volante del Barcelona. Ante las negociaciones de Messi, en el can Barza ya estaba preparando un XI con el neerlandés de 23 años como pilar fundamental de la volante, por encima del histórico Sergio Busquets.

Como se sabe, la directiva del Barcelona pensó en Koeman para realizar una “limpieza” del plantel y renovar los puestos clave en la plantilla. Buscarán impulsar jóvenes valores y potenciar un sistema de juego que se desgastó en las últimas temporadas. El 8-2 sufrido ante el Bayern Múnich terminó por estallar todo en la interna del club.

Equipo joven

A tres días de iniciar su era en el conjunto culé, Ronald Koeman ya tendría claro cuál será el mediocampo. Sin Ivan Rakitic (fichó por el Sevilla a cambio de 1.5 millones de euros) ni Arturo Vidal (muy cerca de reforzar el Inter de Milán), el tridente creativo y ofensivo azulgrana estará a cargo de Frenkie De Jong, Miralem Pjanic y Sergi Roberto.

Los juveniles Riqui Puig, Ansu Fati, Pedri y Trincao también serán piezas de recambio en esta nueva versión de Barcelona.

De la MSN a MGD

La mala gestión de Bartomeu le ha dejado sin chances de poder concretar un gran fichaje para suplantar la posible salida de Luis Suárez. Asimismo, tampoco podrán fichar a Neymar, pedido expreso de Messi, por lo que Ronald Koeman deberá armar el tridente ofensivo con lo que tiene.

A pesar que Griezmann llegó con el título de goleador del Atlético de Madrid, en el Camp Nou las cosas no salieron como se esperaba y la temporada 2019/2020 no fue una de las mejores para él. Con altibajos y muy criticado, el ’Principito’ no pudo mostrar todo su potencial y pasó de el refuerzo estrella de la última campaña a ser suplente.

Griezmann, el regreso de un crack

El otro refuerzo para completar el ataque sería Philippe Coutinho. El brasileño se despidió del Bayern Múnich luego de ganar el triplete con los bávaros (Champions League, Bundesliga y Copa de Alemania), con lo que regresó al club culé.

