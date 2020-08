El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, dijo este lunes que si el centrocampista colombiano Sebastián Villa, denunciado por violencia de género por su expareja, es declarado culpable hay que “curarlo” y evitar sancionarlo para no “complicarle la vida”.

“Alrededor de Villa se creó una situación del tema de la violencia, pero todavía la Justicia no determinó si era culpable o no. Pongamos que sea culpable, si es culpable hay que curarlo. Esta es la historia, no se puede sobre la pena seguir penando. Yo creo que hay que ir por otro camino”, señaló el mandamás del cuadro azul y oro al canal TyC Sports.

“Estamos esperando lo que determine la Justicia. Les digo con total honestidad, yo creo que a la gente hay que ayudarla. No hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si el chico tuvo un problema, busquemos cómo lo podemos resolver. Esta es mi opinión, nosotros somos una comisión directiva de 30 miembros y cada uno puede pensar y expresarse como mejor quiere”, añadió.

La declaración de Amor Ameal, de 71 años, fue tildada de “polémica” y “controvertida” por los medios locales y muy criticada en las redes sociales, especialmente por las hinchas del Xeneize.

El presidente de Boca Juniors, quien apostó a Carlos Zambrano como fichaje al inicio de su mandato, habló luego con Infobae para intentar aclarar la situación.

“Lo que quiero decir es que la Justicia no se expidió y nosotros nos vamos a poner la toga. No quiero que se me saque de contexto. Yo estoy en contra de la violencia en cualquier forma. Pero la realidad es que hay que rehabilitarlo. ¿O se tiene que ir y vas a exportar violencia? Se puede recuperar al ser humano”, añadió.

Daniela Cortés, expareja de Villa, denunció al colombiano por violencia de género en abril de este año y publicó en las redes sociales fotografías en la que se la ve golpeada y ensangrentada. Villa negó la acusación y denunció a su ahora expareja por “extorsión”.

Fuente: EFE

Más en DT:

Video recomendado:

España: conoce las fechas límite para que Barcelona pueda negociar el futuro de Messi | VIDEO