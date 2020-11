Colombia y Uruguay protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 en Barranquilla. Duván Zapata se refirió a lo que será este partido, al que calificó como “tremendo partido”. El delantero del Atalanta, que llega en buen momento como goleador de su club, reconoció que ambas escuadras tienen futbolistas “de experiencia y jerarquía”.

Zapata reconoció que una de las zonas más fuertes de Uruguay es la defensa y será un gran reto vulnerarlos, pero confía en el poderío de Colombia. “Seguramente será muy difícil, soy consciente de la categoría de los defensores de Uruguay, se caracterizan por su garra y con mi movilidad la idea es hacerle daño”, declaró el delantero en rueda de prensa virtual previo al choque.

Asimismo, el ‘Toro’ indicó que el ‘Tricolor’ tiene ‘fichada’ las zonas en las que puede ganarle el mano a mano a Uruguay y quedarse con los tres puntos. “En ciertos movimientos Uruguay es vulnerable, si respetamos el plan que hay, les podemos ganar a los uruguayos”, explicó.

En Barranquilla se quedan los puntos

Duván Zapata también se refirió a las bajas de Colombia para esta fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, siendo la más sonada la de Radamel Falcao. El delantero explicó que las ausencias no son excusas para no hacer respetar la casa. “Es verdad que tenemos ausencias importantes para nosotros, como lo es el ‘Tigre’ y Dávinson que seguramente no va a estar, pero los que estamos acá tenemos la capacidad de poder estar”, comentó.

Finalmente, el ‘Toro’ indicó que Colombia tiene un plan de cara al choque contra Uruguay y que de cumplirlo al pie de la letra, el triunfo se quedará en Barranquilla. “Acá hay un sistema diferente, pero para poder atacar bien, hay que defenderse bien y esa es la base de nuestro juego, poder defendernos bien en todas las líneas”, finalizó Duván Zapata.

