Italia es uno de los países más golpeados por el coronavirus. Ya son más de 175.000 infectados y 23.000 muertos. El número aumenta día a a día y aún no es seguro volver a las calles; sin embargo, las planificaciones para reactivar algunas actividades ya empiezan a concretarse, entre ellas, el fútbol.

La Serie A se reunió una vez más este martes por la mañana en videoconferencia y los clubes llegaron a un acuerdo para “terminar la temproada 2019-20” si el gobierno lo permite, respetando las normas para la salud y la seguridad.

“El reinicio de la actividad deportiva”, explica el comunicado, “tendrá lugar respetando las indicaciones de FIFA y UEFA, las determinaciones de la FIGC y de conformidad con los protocolos médicos”.

El pasado lunes, los medios italianos, el lunes, revelaron que algunos equipos no estaban de acuerdo con la decisión, votando por el “no”.

Brescia, Torino, Sampdoria, Udinese, SPAL, Génova y Cagliari no deseaban volver a jugar por “el riesgo incalculable” que ello supone. Todo hace indicar que esto cambió de un día para otro.

El miércoles se volverán a reunir para concretar los pasos a seguir.

El Ministro de Deportes no está de acuerdo

El Ministro de Deportes Vincenzo Spadafora se entrevistará a mediados de semana con los responsables de la Federación Italiana (FIGC), pero ha advertido ya que no es seguro que los clubes de la Serie A puedan volver a entrenarse.

“No estoy dando garantías de que se pueda volver a los entrenamientos el 4 de mayo si no se dan las condiciones en el país”, declaró el lunes Spadafora al canal Tg2 Post.

“El deporte no es sólo el fútbol y no es sólo la Serie A”, añadió el ministro, quien advirtió además que “una vuelta a los entrenamientos no significa una reanudación del campeonato”.

