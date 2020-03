Un cambio de última hora. Juventus ha decidido cancelar las prácticas con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala y el resto de sus compañeros luego de haber entrenado a mitad de semana junto al equipo Sub 23, el cual previamente disputó un partido amistoso frente a un club cuyos jugadores y entrenador han sido diagnosticados con el mortal coronavirus.

De acuerdo al diario ‘The Sun’, todos los jugadores del equipo juvenil de la Juventus han sido aislados en sus casas y prohibidos de entrenar hasta el 8 de marzo, ya que se teme que hayan sido contagiados con el COVID-19 tras enfrentar al Pianese de la Serie C. En el mencionado club, tres jugadores y el técnico sufren de la enfermedad que a la fecha ha matado a 29 personas en Italia.

La Sub-23 jugó con el Pianese, equipo que cuenta con cuatro contagiados por el coronavirus. (Foto: Juventus)

Como la Sub 23 de la ‘Vecchia Signora’ entrenó a mitad de semana con Cristiano, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y los otros cracks del equipo principal, la dirección deportiva del club teme a un posible contagio. Es por eso que se sigue de cerca el estado de salud de todos los futbolistas.

“La situación se está tomando muy en serio y el personal médico les ha dicho a todos los jugadores que se laven las manos y usen geles para manos. Algunos de los jugadores involucrados en el partido Sub 23 entrenaron a mitad de semana con Ronaldo y el primer equipo, pero eso no volverá a ocurrir", dijo a ‘The Sun’ una fuente del club.

Crisis en el ‘calcio’ por el coronavirus

La epidemia del nuevo coronavirus continúa afecta seriamente al fútbol italiano, donde cinco partidos ligueros previstos este fin de semana fueron aplazados al 13 de mayo, entre ellos el duelo estrella entre la Juventus y el Inter de Milán.

Además del choque entre ‘Juve’ e Inter, los otros partidos aplazados en esta 26ª jornada de la Serie A son Milan-Génova, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia y Udinese-Fiorentina.

Esta decisión se tomó “vista la sucesión de numerosas disposiciones reglamentarias de urgencia tomadas por el gobierno en respuesta a esta situación excepcional de protección de la salud y de la seguridad pública”.