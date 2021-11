Conforme a los criterios de Saber más

Cristiano Ronaldo es el jugador que fecha a fecha demuestra su mentalidad ganadora dentro y fuera del campo de juego. Esto último quedó evidenciado en el documental Juventus All or Nothing donde CR7 muestra su enojo en el partido de vuelta ante el Porto en Champions, donde la Juve quedaría eliminada en octavos de final.

En las imágenes se puede ver a Cristiano Ronaldo muy fastidiado con todos. Al término de los primeros 45 minutos, la Juventus tenía que ganar, pero estaba jugando muy mal. Mientras todos entraban al camerino en silencio, el portugués explotó.

“Vamos a hacer algo más. No tocamos nada. Jugamos mal siempre”, decía el futbolista en medio de todos sus compañeros. Juan Guillermo Cuadrado intentó calmarlo diciéndole que él era un ejemplo para todos; sin embargo, Cristiano Ronaldo seguía con su discurso.

“Yo me incluyo también eh, no estamos jugando a nada. Hay que decir la verdad. Es un partido de Champions, hay que tener personalidad”, terminaba Cristiano Ronaldo ante el pedido de Pirlo.

Esa es una de las características de Cristiano Ronaldo. En todos los equipos que estuvo intentó animar a sus compañeros y también exhórtales que cambien de actitud para sacar adelante un partido. En el Real Madrid lo hizo varias veces en el vestuario.

Cristiano Ronaldo debe ser el futbolista que más anima a sus compañeros dentro del campo . Su ambición, carácter, y liderazgo, ha sido la base del éxito del astro portugués. Siempre fue exigente con él mismo y también con sus compañeros. Aunque a veces ha cruzado el límite y ha tenido acciones fuera de lugar contra sus rivales, por lo general, siempre está buscando dar el todo para salir victorioso.

A sus casi 37 años, sigue igual de disciplinado. Nada ha cambiado en Cristiano Ronaldo. Siempre va en busca de la gloria. E s más, hace poco Solskjaer en rueda de prensa contó que el portugués habló con sus compañeros a pocas horas de su primer partido tras regresar al Manchester United.

“He vuelto al United por dos razones. La primera, porque amo el club. La segunda es porque adoro la mentalidad ganadora que se respira en este club. No he vuelto para ser una animadora. Si quieren triunfar, necesitas amar este club desde lo más profundo del corazón. Tienes que comer, dormir y pelear pensando en el club. Juegues o no juegues, tienes que apoyar a los compañeros y dar el 100% por el club. Yo estoy aquí para ganar y nada más. Para darnos alegrías. Yo quiero ser feliz ¿y ustedes? Todos son jugadores increíbles y yo creo en ustedes. Si no, no hubiera vuelto. La gente nos apoyará si damos lo mejor de nosotros”, aseguró el portugués según “The Sun”.

Cristiano Ronaldo se despidió de Ole Gunnar Solskjaer. (Foto: Captura de Instagram)

Cristiano Ronaldo está siendo un verdadero líder en el Manchester United. En la foto de abajo, está dando indicaciones previo a un partido de Champions League. El portugués no quiere que se escape ningún detalle.

El delantero portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo (C) da unas indicaciones a sus compañeros antes del partido de fútbol del Grupo F de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Villarreal CF y el Manchester United, en el estadio de La Cerámica de Villareal el 23 de noviembre de 2021. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

En su primer partido en Champions League de esta temporada fue sustituido. Desde el banco continúo arengando a sus compañeros. Es más, por momentos, se puso al costado de Solskjaer para dar algunas indicaciones. Esto es algo que siempre hace en la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo dirigiendo junto a Solskjaer.

Dentro del campo tiene muchas reacciones con sus compañeros. En plena goleada que le propino Liverpool, Cristiano Ronaldo seguía pidiendo a todo su equipo más concentración y personalidad. Esto siempre lo hacía en el Real Madrid y en Portugal es algo habitual ver ese tipo de acciones.

El delantero portugués del Manchester United, Cristiano Ronaldo, reacciona después de que el Liverpool marcara su tercer gol durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Liverpool en Old Trafford, en Manchester. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

El delantero portugués Cristiano Ronaldo (C) gesticula durante el partido de fútbol del grupo A de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Portugal y Serbia, en el estadio Luz de Lisboa, el 14 de noviembre de 2021. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Una de sus últimas imágenes con la selección de Portugal fue unos gestos que de reclamo que le hacía al técnico Fernando Santos tras confirmarse que iban a la repesca. Cristiano Ronaldo estaba muy enojado y se lo hizo saber al estratega.

El entrenador de Portugal, Fernando Santos (izq.), habla con el delantero portugués Cristiano Ronaldo al final del partido de fútbol del grupo A de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Portugal y Serbia, en el estadio de la Luz en Lisboa, el 14 de noviembre de 2021. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Pero, así como se enoja también tiene palabras de agradecimiento con sus compañeros y hasta con los técnicos. Una de las más recordadas fue la que tuvo con Fernando Santos luego de ganar la Eurocopa 2016.

Ahí agradeció a todos por el esfuerzo para alcanzar tal logro y en especial le dedicó unas palabras para su estratega. Era el primer gran título que lograba con su selección y la emoción era notoria en sus gestos y palabras.

