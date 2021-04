Pasan los días y el nombre de Erling Haaland sigue sonando en la prensa europea. Los goles y grandes actuaciones que ha tenido el noruego en Borussia Dortmund han captado la atención de los principales equipos del ‘Viejo Continente’. Uno de los interesados es el Barcelona, aunque para que se concrete la operación, se debería cumplir una especial condición.

El arribo de Erling Haaland a Barcelona, más allá de los acuerdos económicos a los que se pueda llegar con su entorno, estaría supeditada a la continuidad de Lionel Messi en la entidad catalana. Es más, el presidente del club, Joan Laporta, ya le habría comunicado ello al papá del delantero de 20 años.

“Laporta le habló tres veces de Messi al padre de Haaland: una, “si viene, va a jugar con Messi”. Dos, “será la referencia en dos años, cuando quizá Leo se vaya”, y tres, “será el segundo mejor pagado de la plantilla, tras Leo””, señaló en Twitter, el periodista David Bernabeu Reverter, de MediaSet Sport.

Inalcanzable para Pep

Guardiola, técnico de Manchester City, consideró que, por causa de la pandemia del coronavirus, es complicado salir al mercado a desembolsar grandes cantidades por cualquier futbolista. En ese sentido, el DT admitió de manera implícita que el club no podría atender las demandas económicas que piden por Haaland (180 millones euros) u otro ariete.

“Por la situación que hay en la actualidad, es probable que no fichemos a un delantero. Con los precios actuales es imposible. No lo podemos pagar. Todos los clubes van a sufrir, no vamos a ser una excepción. Tenemos a Gabriel y a Ferran, ya hemos jugado con falso nueve”, declaró el catalán, teniendo en cuenta que en su lista de alternativas también aparece Danny Ings, de Southampton.