Vía ESPN y STAR Plus online, Manchester City vs. Sevilla medirán fuerzas por la Supercopa de Europa en el estadio Georgios Karaiskakis, este miércoles 16 de agosto del 2023. Los ‘Ciudadanos’, campeones de la UEFA Champions League, intentarán tumbar al vigente y más campeón de la Europa League, Sevilla, quien llega de caer en su debut de LaLiga ante Valencia en condición de local por 2-1. En México, el partido lo podrás ver por HBO Max y TNT Sports, mientras que en España, el canal que lo televisará es Movistar Plus. Entérate todos los detalles del partido aquí.

VIDEO RECOMENDADO Manchester City y Sevilla protagonizarán este miércoles la final de la Supercopa de Europa, que enfrenta al vigente campeón de la Champions con el de la Europa League.