La ceremonia FIFA The Best dejó varias sorpresas y una de las más grandes fue la elección del mejor técnico. Jürgen Klopp recibió el premio por la temporada impresionante que tuvo con Liverpool, con quien después de 30 años el club se coronó campeón de la Premier League. El alemán superó al favorito Hansi Flick del Bayern Munich y al argentino Marcelo Bielsa del Leeds United.

Pese a que Hansi Dieter Flick, técnico del Bayern Munich, logró ganarlo todo (Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League) esta temporada, fue Klopp quien recibió el trofeo FIFA The Best por segundo año consecutivo. Una de las anécdotas que dejará esta edición es el empate entre el alemán y su compatriota Hansi Flick; sin embargo, el del Liverpool fue el ganador por recibir más votaciones de los seleccionados.

Convertir un coche-chatarra de desguace en un indestructible y majestuoso tanque de combate, por lo visto, no es suficiente para ganar The Best. Tampoco nos vamos a sorprender a estas alturas de la pantomima que son estos premios. Perdónalos, Hansi Flick. No saben lo que hacen. pic.twitter.com/ol6eehiZD7 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 17, 2020

En desacuerdo

La revalidación de Klopp como mejor técnico, no dejó contento a MisterChip, quien a través de su Twitter, criticó el hecho. Para el estadista español, favorito Hansi Flick debió quedarse con el FIFA The Best por la increíble campaña que logró con el Bayern Múnich.

“Convertir un coche-chatarra de desguace en un indestructible y majestuoso tanque de combate, por lo visto, no es suficiente para ganar The Best. Tampoco nos vamos a sorprender a estas alturas de la pantomima que son estos premios. Perdónalos, Hansi Flick. No saben lo que hacen”, escribió el estadista español en sus redes sociales. Como era de esperarse, esta publicación generó la controversia en las redes sociales.

