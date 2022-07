Alegría para el ‘Toto’. Eduardo Salvio jugó su primer partido con Pumas y anotó para el 3-0 de León por la Liga MX.

Pumas hizo oficial el fichaje de Salvio, más conocido como ‘Toto’, quien llega a los ‘Felinos’ como jugador libre tras el fin de su historia en Boca Juniors; y, su estreno fue por todo lo alto tras anotar el tercer gol de su nuevo club.

El gol llegó por un remate con la izquierda por el lado derecho de la portería y una asistencia de Jorge Ruvalcaba que aprovechó un contraataque.

El deportista de 31 se convirtió en el nuevo integrante del conjunto universitario, que comenzó el Apertura con un amargo empate a uno ante Tijuana en Ciudad de México y que buscará el sábado frente a León -a la espera de contar con Salvio- su primera victoria en el certamen.

En León hay una situación muy particular, y es que a pesar de llegar con una victoria a este partido, el equipo ha enfrentado la partida de Santiago Colombatto y con ello el descontento de la afición.

Colombatto ha pedido salir, no es una cuestión de que yo no quiero a Colombatto. Santiago fue titular en todos los partidos de pretemporada, ha hecho dos goles, que quede claro, cuando el jugador se acerca conmigo y me dice, tengo esta oportunidad, profe, quiero irme a Europa, dígame cómo es Boavista usted que es portugués, tengo esta oportunidad, qué le voy a decir yo, si él siente que es mejor para él, no hay cómo, esto los clubes de futbol”, expresó recientemente Renato Paiva.