Antoine Griezmann rompió su silencio tras una semana de rumores sobre la mala relación con Lionel Messi en el Barcelona. El francés dio una entrevista a Jorge Valdano y en su programa aclaró cuál es su presente en el cuadro culé y su vínculo con la ‘Pulga’. El ‘Principito’ también respondió sobre las críticas de los hinchas por no ver su mejor versión.

Tras lo dicho por su exagente sobre una enemistad con Messi, Griezmann descartó cualquier tipo de mal entendido con el argentino. “Leo sabe muy bien que yo tengo muchísimo respeto hacia él. Le veo como un ejemplo, una imagen muy fuerte, muy grande. Aprendo de él y eso lo sabe”, explicó el delantero.

Asimismo, reveló cómo fue su llegada al Barcelona la temporada pasada y sus primeras conversaciones con Messi. “Hablé con Leo cuando llegué y me dijo que cuando rechacé la primera opción de ir le jodió, le dolió, porque lo había pedido públicamente. Desde que compartimos equipo, me dijo que él estaba a muerte conmigo y así lo noto cada día”, prosiguió Griezmann.

Cierra el tema

En las dos últimas semanas, Griezmann estuvo en medio de la controversia, pues a las declaraciones de su exrepresentante se sumaron las de un tío, quien también dejó entrever que tendría problemas con Messi. A esta polémica, el delantero aseguró no tener comunicación con su familiar y que lo conversó con la ‘Pulga’.

“Mi tío no sabe como funciona el fútbol. Y al final pues el periodista acabó sacándole la frase. Le dije a Leo que nunca hablo con ellos, de hecho no tengo ni el número de teléfono de mi tío”, manifestó.

El ‘Principito’ también su consultado sobre su presente en el Barcelona y la irregular temporada que atraviesa que generaron las críticas. “Las acepto porque sé que no estamos viendo al mejor Griezmann, pero entiendo que cada vez que sale algo más soy al primero al que me dicen. En un año y medio he tenido tres entrenadores... eso no es fácil. Necesito tiempo para adaptarme a mis compañeros y ellos a mí, y encima cambios de sistemas”, explicó.

