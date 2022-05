Independiente vs. Ceará EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 del Grupo G de la Copa Sudamericana, este miércoles 25 de mayo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN3 y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

El argentino Independiente recibirá a Ceará con el apoyo de su gente, en una dura prueba en la que buscará la victoria para soñar con avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Libertadores de América.

¿A qué hora se juega el Independiente vs. Ceará?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 26 de mayo)

Independiente vs. Ceará: canales del partido y cómo ver por TV

El Independiente vs. Ceará será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Sudamericana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América y será transmitido para Argentina, por Star+(Star Plus) y ESPN Argentina. En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN3, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS XTRA y beIN SPORTS CONNECT.

Independiente vs. Ceará: así llegan los equipos

Independiente goleó por 4-0 en su última presentación al venezolano La Guaira y acortó así la ventaja que tenía Ceará por la diferencia de gol (que quedó +2 a favor de los brasileños).

Aún así, el equipo argentino precisa ganar en su cancha por al menos dos goles para arrebatarles a los brasileños el primer puesto del grupo y pasar de ronda.

El equipo que conduce Eduardo Domínguez necesitará de una noche inspirada en el cierre de un primer semestre de 2022 en el que la irregularidad fue su norma.

📌Parte médico - Plantel Profesional



Juan Cazares dio positivo a COVID-19 en los testeos previos a Ceará. Pablo Santella (PF) y Leandro Itokazu (AV) ya tienen el alta médica pero también dieron positivo.



El resto dio negativo y se encuentra disponible para el partido de mañana. — C. A. Independiente (@Independiente) May 24, 2022

Buena parte de sus argumentos en ofensiva se apoyan en lo que pueda generar el volante Domingo Blanco, que podría estar jugando sus últimos partidos en el club ya que el 30 de junio expirará su vínculo y no llegó a un acuerdo para renovarlo.

Independiente apelará, además, a su mística copera, que lo cuenta como mayor ganador en la historia de la Copa Libertadores, con siete conquistas, además de campeón de la Sudamericana en 2010 y 2017.

El equipo brasileño ganó los cinco partidos que disputó en esta edición de la Sudamericana y busca conservar la primera plaza para clasificarse a octavos, instancia en la que se medirán con los terceros de cada zona de la Libertadores.

Ceará tiene además 15 goles a favor y solo uno en contra, que sufrió en su debut en la competición cuando se impuso 2-1 como local, justamente ante Independiente.

Independiente vs. Ceará: probables alineaciones

Independiente: Sebastián Sosa, Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez, Lucas Romero, Tomás Pozzo, Alan Soñora, Domingo Blanco, Juan Cazares o Andrés Roa y Leandro Benegas. DT: Eduardo Domínguez.

Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otavio, Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso, Richard, Vina o Ze Roberto, Richardson, Lima y Stiven Mendoza. DT: Dorival Junior.

Con información de AFP.