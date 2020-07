Lautaro Martínez es uno de los grandes objetivos de Barcelona para la próxima temporada. En un mercado de fichajes que sufrirá variaciones, nada es fijo y menos si desde Inter aseguran que el argentino no ha expresado su deseo de abandonar el club de Italia.

Beppe Marotta, director general de Inter de Milán, aseguró en declaraciones a “DAZN”, que antes de enfrentar a Bologna, Lautaro no ha expresado su deseo de dejar la institución ‘neroazurri’ que viene reforzándose de cara la próxima temporada.

“Lautaro no ha mostrado el más mínimo deseo de irse. La situación más clara es que el Inter no quiere vender a sus campeones o talentos jóvenes interesantes. Si el jugador pidiera irse, lo evaluaríamos juntos, pero hasta ahora, esa solicitud no ha llegado”, explicó Marotta.

“Creo que, siendo un jugador joven, puede impulsar su carrera para seguir jugando por un tiempo más en el Inter. Ser jugador del Inter significa ser parte de un gran club y eso debería ser motivo suficiente para que se sienta orgulloso”, añadió.

