Álvaro Barco, gerente deportivo de San Martín, elevó su voz de protesta tras la reunión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con clubes que militan en la Liga 1, en la que los equipos recibieron los protocolos para la reactivación de la competición suspendida por la pandemia de COVID-19 y fueron informados sobre el sistema que se utilizará para resolver la temporada.

El dirigente mencionó en Capital Deportes que “lamentablemente, la Universidad San Martín no ha podido participar de la reunión. Consideramos que, en una reunión informativa deportiva, no vemos conveniente que un presidente de la Federación discrimine, no tiene por qué decidir quiénes van y quién no va”.

Álvaro Barco, a su vez, responsabilizó de manera directa a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF): “Todos sabemos quién puede representar de la mejor manera y, en ese sentido, si no me dejan participar, que soy el más activo en el fútbol, porque los dirigentes de la San Martín tienen hoy muchas labores a través de la Universidad y no pueden estar en una reunión. Entonces lo lógico era que yo participe. Pero acá los temas son personales y la Federación se maneja de manera personal. Simplemente, me mandó una comunicación que solo la entiende él (Lozano) y, lamentablemente, no puedo participar”.

Con las fechas más claras

En tanto, durante la reunión virtual que se llevó a cabo desde la mañana, se habría establecido las fechas del reinicio de los entrenamientos y la competencia. Asimismo, también se dejó en claro que se completará el Apertura -respetando los puntos acumulados en las seis primeras fechas jugadas- y el Clausura tendría la estructura de dos grupos (pares e impares: según la posición ocupada en la primera parte del campeonato).

Óscar Chiri, secretario general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio detalles sobre la reunión clave. “En el cronograma que se ha entregado hoy a los clubes estimamos reiniciar el campeonato el 2 de agosto", ”, señaló el directivo este lunes en diálogo con Rpp Noticias, confirmando la fecha contemplada para el retorno del certamen.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF), además, pondrá de su parte para ayudar a los clubes a cumplir al detalle con el protocolo, el mismo que incluye las pruebas moleculares y rápidas a la que se someterán los jugadores, cuerpo técnico y demás involucrados en el desarrollo de la Liga 1.

MÁS EN DT:

NO DEJES DE VER

Video recomendado:

FPF se reúne con los clubes para definir donde se jugará la Liga 1