El futuro de Lionel Messi parece estar definido. Medios internacionales dan por hecha su llegada al PSG de Francia con miras a la temporada 2021/22. Este domingo, el astro argentino se despidió del Barcelona y enrumbó hacia París.

La ‘Pulga’, luego de brindar una conferencia de prensa en el Camp Nou donde explicó los motivos de su no continuidad, cogió su avión privado al lado de su esposa, Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos, para viajar a la capital francesa.

Lionel Messi salió de Barcelona a las 4:32 p.m. (hora de España) desde el aeropuerto de El Prat, según informó AirNav Radar Box. Su llegada a París estaría programada para las 6:16 p.m. o un poco más tarde. Conociendo esta información, cientos de aficionados del París Saint Germain se reunieron a las afueras del aeródromo para aguardar su aterrizaje y poder darle la bienvenida a lo grande.

“Messi es esperado este domingo por la noche en París. El club de la capital (PSG) y los representantes del argentino están prácticamente de acuerdo sobre los últimos detalles de la futura relación contractual. (...) El lunes por la mañana Messi deberá pasar la revisación médica”, precisó por su parte el diario francés L’Equipe.

La hoja de ruta del ‘10’, cuando pise suelo francés, será pasar las pruebas médicas de rigor a más tardar este lunes 9 de agosto para luego firmar su nuevo contrato que sería por las próximas dos campañas. En PSG compartirá vestuario con sus amigos Neymar, Ángel Di María, Lucas Paredes y Marco Verratti, entre otros.

Messi cuenta su verdad

El rosarino dijo que puso todo de su parte para quedarse en Barcelona. Además, que la entidad culé le haya pedido un mayor esfuerzo económico en cuando a la rebaja salarial, después del 50% inicial, es algo que el deportista de 34 años descartó rotundamente. “Yo me había bajado el 50% de mi ficha y después no se me pidió más nada. Lo que dijeron después de que me pedían el 30% más de rebaja es mentira. Eso no es verdad”, dijo.

“Hicimos todo lo posible y no se pudo hacer. Siempre fui de cara con el socio, con el aficionado culé y siempre fui transparente. Lo que pasa es que cuando no se habla mucho, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba es decir la verdad a la gente que tanto me dio, que tanto crecimos y disfrutamos”, agregó.

