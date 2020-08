Lionel Messi deshoja margaritas sobre su futuro en Barcelona mientras a kilómetros de distancia, Hugo Sotil pone la mesa. Las servilletas, los cubiertos y por último, los vasos. El ‘Cholo’ se desplaza con paciencia por entre los ambientes de su casa, acostumbrado ya al encierro desde hace seis meses debido a la pandemia. A veces, el entrañable amigo de Johan Cruyff amaga por entre los muebles y se escapa al patio delantero para darle unas patadas a la pelota como cuando jugaba en el Camp Nou. Recuerda sus años mozos y se sonroja. Mira la calle con nostalgia, se imagina paseando por el parquecito que ahora solo contempla desde su ventana. Extraña ser libre. Decidir sobre qué hacer o a dónde ir. Al otro lado del océano, también en casa, Lionel Messi ha de sentir por estas horas una sensación parecida. Aunque ese patio de juegos del que parece dispuesto a querer dejar sea el Fútbol Club Barcelona, desde hace dos décadas y hasta unas semanas, su lugar en el mundo.

Hugo Sotil no ha celebrado su cumpleaños como solía hacerlo. Cumplió 74 en mayo pasado y se la pasó en casa, sin visitas ni paseos. Mirando el mundo exterior a través de la radio, la televisión y la ventana. Para no aburrirse ha intentado de todo, desde alistar la mesa para las comidas, hasta postularse para sacar la basura y respirar algo de calle. Por eso su entusiasmo se disparó hacia la estratósfera cuando volvió la Champions League: quería ver a su Barcelona, a Lionel Messi levantando la ‘Orejona’. Terminó sufriendo.

El “Cholo”, protagonista de un 5-0 al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu en 1973, no solo padece por la pandemia. También le duele su Barcelona querido y el apocalipsis que hoy vive el cuadro culé con la novela llamada Lionel Messi. Por eso no duda en coger el teléfono y responde muy atento la llamada. A través del hilo telefónico expresa su sentir, pide respeto y consideración para el astro argentino; pero sobretodo, defiende con convicción su parecer sobre el futuro del equipo que dice ha de estar por encima de todo futbolista.

¿Cree usted que Lionel Messi se vaya del Barcelona?

No creo que Lionel Messi deje el Barcelona, tenlo por seguro que no se va ir, tiene para jugar muchos más en el Barcelona. Un jugador de su talla no merece irse así, por la puerta falsa. Él merece todo lo bueno por lo que le ha dado al club con su fútbol. Nos ha hecho felices por tantos años, no solo ha deleitado al hincha azulgrana, lo ha hecho con todos, incluso le sacado sonrisas a sus rivales. Lo que él ha jugado, así te gane, solo merece aplausos.

¿Irse ahora, así, sería salir por la puerta falsa?

Sí, lamentablemente ese resultado (el 8-2 frente al Bayern Munich en semifinales de Champions League) ha creado todo este caos en la dirigencia, a nivel deportivo y en la hinchada. Fue desastroso, al extremo de que algunos ya no lo quieren a Messi, pero yo tengo la seguridad de que se va quedar.

Las diferencias entre Messi y la directiva parecen irreconciliables…

Eso ya es de hace mucho tiempo atrás, están distanciados hace mucho, la dirigencia y algunos jugadores del Barcelona no se llevan bien. Han llegado al extremo de decirle a Luis Suárez por teléfono de que ya no lo quieren en el Barcelona. Eso es una falta de respeto para un jugador que ha sido goleador del equipo en los últimos años, encima es el gran socio de Messi, lo han molestado a él, parece que fuese adrede quitarle a su mejor socio. Eso no le ha gustado nada a Messi.

¿Cree que fue un acierto contratar a Ronald Koeman?

Mira, yo como exjugador del Barcelona, creo que Koeman el único error que ha tenido es que haya llamado por teléfono a los referentes del Barcelona para decirles que no los quiere. Creo que la mejor manera era convocarlos y decirles cara a cara que ya no los quiere en el equipo. Pienso que eso ha fastidiado a muchos jugadores y en especial a Lionel Messi.

¿Por qué cree que se dio el 8-2 ante Bayern Munich?

El problema es la interna, el distanciamiento entre la dirigencia y los jugadores. El equipo pareció salir disminuido a ese partido. Encima Bayern es un equipazo, Barcelona no supo reaccionar, cuando se dieron cuenta ya tenían ocho goles encima. Eso es lo que no le ha gustado a la hinchada en especial, ellos son los más sufridos, no los dirigentes, porque ellos ya están de salida el otro año. Le duele a la gente realmente culé, a los azulgranas de verdad. Ahí o te quieren o te odian, no hay término medio.

Hugo Sotil- FC Barcelona (1973-1976)

¿Qué necesita un nuevo Barcelona para que siga Messi?

Tengo entendido que hay varios que van a salir. Espero que se queden 4 o 5 referentes para que puedan apoyar a las jóvenes figuras y acompañen a Lionel Messi. Que se rearme un buen equipo para que saquen cara por el Barcelona.

¿Se imagina a Messi en el Manchester City?

Yo confío en que Lionel Messi se quede en Barcelona, pero si se llega a concretar lo del Manchester City, será por muchos millones y esperemos que le vaya bien. Pero lo veo bien difícil. Barcelona lo va sentir bastante si deja ir a Messi, lo va lamentar durante toda su historia. Messi tiene ya una vida estable en Barcelona, está cómodo, su familia es feliz, sus hijos están acostumbrados a esa ciudad. Irse a Manchester para estar con otro idioma, sus hijos lo van a sentir. Pero eso ya lo decidirá Messi. Por mi parte, quiero que Messi se quede para ganar muchos títulos más. Él se debe retirar en el Barcelona.

¿Cómo pasa sus días en esta pandemia?

Aquí encerrado, es la única manera de cuidarse y de cuidar a la familia, felizmente tranquilo y sin ningún problema, siempre haciéndome mis chequeos. Medio aburrido, pero esperemos que todo esto pase, que la gente entienda que se tiene que cuidar para evitar el contagio.

¿Le tiene miedo a la muerte?

No, ya si me quiere llevar la muerte, que me lleve. Yo ya viví bastante, de lo bueno y de lo malo.

¿Le hubiera gustado jugar con Messi?

Claro, tantos buenos jugadores han pasado por Barcelona, pero ninguno como Messi. Conmigo, Cruyff y Messi, Barcelona sería un equipazo. Hubiésemos formado un gran equipo y lleno de títulos.

¿Barcelona será el mismo sin Messi?

Barcelona tiene ya sus divisiones menores, ojalá puedan salir no solo un Messi, sino un Romario, un Maradona. El Barcelona ya es grande, con Messi o sin Messi. Porque Messi ya está pasando los treinta años y hay que trabajar pensando en el futuro, enseñarle el fútbol sin dejar de lado los estudios.

Un repaso en la trayectoria de Messi en el fútbol

¿Messi puede brillar lejos del Barcelona?

Todo buen jugador se adapta. Yo he tenido la oportunidad de jugar con muchos, en Perú con Teófilo Cubillas, con César Cueto y en el extranjero con Johan Cruyff y con Johannes Neeskens, siempre me he sentido cómodo. Como dice Pedro Pablo ‘Perico’ León, el que juega, juega donde sea. Y Messi puede jugar donde quiera.

¿Messi o Cristiano?

Esa pregunta ni se pregunta, yo soy Messi, primero porque está en el Barcelona y segundo, porque hace unos goles excepcionales. De tiro libre, de pelota parada, de todas partes. Está catalogado como uno de los mejores jugadores de la historia.

