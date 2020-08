“El contrato de Abidal será renovado si llega a jugar un minuto”, fue el discurso de Josep Bartomeu, quien en el 2012 era el vicepresidente de Barcelona. El entonces lateral francés se había recuperado de un cáncer al hígado y, a pesar de que volvió a las canchas, no pudo continuar en el equipo azulgrana. Bartomeu lo había defraudado. Según su currículum: el actual presidente ‘culé’ conoce de fútbol y de básquetbol, entre otras disciplinas. Su otro deporte favorito es decepcionar. Lionel Messi se va del Barcelona porque ya no confía en él.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Lionel Messi busca equipo: los millones y el proyecto deportivo que le ofrecen lejos del Barcelona

Y el ’10′ argentino no es el primero que ya no le cree a Bartomeu. Lo que pasó con Abidal hace una semana ha sido reincidencia en el caso de Bartomeu. El dirigente le falló al galo en sus tiempos de jugador y ahora como director deportivo. Cuando el Titanic catalán comenzaba a hundirse, Bartomeu infló su salvavidas y saltó para salvarse. Lo primero que hizo fue despedir al técnico Quique Setién y después prescindió de Abidal.

¿Quién es Josep Bartomeu? Es un administrador de empresas que asesora compañías que ofrecen servicios a terminales y aeropuertos. En el ámbito político ha sido vinculado al Partido Popular, conocido en España por su ideología de derecha. En medio del crecimiento de sus negocios, se asoció con Sandro Rosell, quien siempre tuvo como meta ascender hasta la presidencia del Barcelona. Esa amistad marcó el inicio de una relación volcánica entre Bartomeu y la historia azulgrana.

El idilio con el Barcelona empezó a través del básquet. Bartomeu era aficionado a este deporte (incluso lo practicó durante varios años) y, cuando entró a la mesa directiva de Joan Laporta, se encargó de coordinar el área polideportiva que reunía al vóley, el hockey y básquetbol. Discrepancias con Laporta alejaron del club, en el 2005, a Bartomeu y al mismo Rosell, quien ya por esos tiempos alistaba su postulación a la presidencia.





Sandro Rosell fue el presidente que llevó a Bartomeu al Barcelona. Tuvo problemas judiciales por los pagos excesivos en el contrato de Neymar. (Foto: Barcelona).

-El primer incendio-

En medio de esta crisis, Josep Bartomeu ha dado muestras de inexperiencias en el manejo de estos sismos institucionales. Sin embargo, los antecedentes dicen todo lo contrario. Cuando Rosell era presidente del Barza (fue electo el 2010), y se vivían los años maravillosos en Cataluña, Bartomeu fue testigo en primera fila de un auténtico terremoto deportivo: el caso Neymar.

Rosell fue elogiado por sostener el proceso de Pep Guardiola y su equipo de ensueño con Xavi, Iniesta y Messi. Sin embargo, lo cuestionaron por ceder ante el poder económico. Barcelona pasó de ser un club exclusivo de socios, a un equipo que cedía ante los millones de euros de las trasnacionales. En la gestión de Rosell se vendió el pecho de la camiseta del Barcelona a Qatar Airways, algo que nunca había pasado en la historia azulgrana.

A Rosell lo sostenían los resultados, hasta que surgió la denuncia de un socio, Jordi Cases, ante la Audiencia Nacional por el pago de 40 millones de euros al padre de Neymar, fuera del contrato de los 57 millones del contrato oficial. Ese “Barcelona-Gate” determinó la salida de Rosell y Bartomeu asumió como interino. En el ámbito deportivo, la tarea era darle un reimpulso al plantel después de la salida de Guardiola, de los problemas de salud de Vilanova y de los malos resultados del Tata Martino. El Barcelona contrató a Luis Enrique y Luis Suárez. Después de ganar la Champions en el 2015, Bartomeu, cual jugador de ajedrez, movió sus fichas y adelantó las elecciones. Quedó como presidente oficial. Jaque mate.

Los buenos tiempos entre Josep Maria Bartomeu y Lionel Messi terminaron desde hace aproximadamente un año. (Foto: FC Barcelona).

-Problemas técnicos-

La relación entre Bartomeu y Messi no es sana. Desde el entorno del jugador -es conocido que el papá Jorge Messi filtra información a los medios más importantes de su país-, se culpó a la directiva del Barcelona de pagarle a una agencia de marketing por crear una campaña de desprestigio contra Lionel. No se pudo comprobar, pero el clima de desconfianza apareció como una enfermedad crónica. No hay cura hasta hoy. Ni habrá.

“No veo que hayamos hecho todo el esfuerzo por contratar a Neymar”, declaró Messi. Y ese dardo también fue teledirigido a Bartomeu. La ‘Pulga’ tampoco se quedó en silencio cuando el director deportivo, Eric Abidal, criticó el poco desgaste físico del plantel. Ya su discurso de oposición a las cabezas era evidente y se rebalsó el vaso cuando en la prensa se filtró el negociado de los descuentos en los sueldos del plantel en medio de la pandemia del COVID-19.

Bartomeu, hasta el momento, no dimite como presidente del Barcelona. Ha preferido dar una entrevista en sus medios oficiales para anunciar la llegada de Ronald Koeman y mencionar a los instranferibles del club. Su liderazgo hoy está más discutido que nunca. No da señales de autocrítica y su apuesta, luego de despedir a Abidal, que Koeman sostenga esa mochila pesada del recambio.

“Me quiero quedar en el Barcelona, pero también quiero ver un proyecto ganador”, le dijo Messi al diario Sport hace unos meses. Con ese burofax donde anuncia su salida, Lionel Messi confirma que no siente que haya proceso. Que Koeman con su purga no le genera confianza. Que Bartomeu sigue haciendo todo mal. Y que le ha molestado que uno de los últimos desahuciados de esta crisis sea su gran amigo Luis Suárez.

Josep Bartomeu quedará en la historia como el presidente que hizo perder la paciencia al casi siempre calmado Messi. Su capacidad de gestión se ha reducido a la mínima expresión. Mientras usted lee estas líneas, hay hinchas catalanes en las afueras del Camp Nou pidiendo su salida. “Bartomeu Dimisión” es la frase tendencia en las redes sociales. Bartomeu ha vivido muchos años asesorando en empresas vinculadas a los transportes y a los viajes. Quizá deba volver por unos minutos a sus oficinas en terminales y en aeropuertos. Quizá allí entienda que el boleto de ida debe comprárselo él.

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi en la encrucijada más importante de su vida