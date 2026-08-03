El delantero del Barcelona Ferran Torres dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está esperando a “tomar la decisión correcta” sobre su futuro que, en principio pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por el PSG.

“Tengo contrato (hasta el 30 de junio de 2027) con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé”, dijo Ferran en una entrevista al programa ‘Today Show’ de la cadena NBC.

Preguntado sobre si tiene un club de sus sueños, Ferran se salió por la tangente con la misma habilidad con la que marcó el gol que dio a España el Mundial. “Mi sueño es ser feliz”, respondió.

El atacante valenciano, que se aún se encuentra de vacaciones, no se reintegrará a la pretemporada del Barca hasta la próxima semana.