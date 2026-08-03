Ferrán Torres. (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Ferrán Torres. (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
/ GONGORA
Por Redacción EC

El delantero del Barcelona Ferran Torres dejó abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está esperando a “tomar la decisión correcta” sobre su futuro que, en principio pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por el PSG.

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