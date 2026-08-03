Por Redacción EC

LaLiga EA Sports 2026-2027 comenzará oficialmente el sábado 15 de agosto, dando inicio a una nueva temporada del fútbol español. Sin embargo, el arranque del campeonato estará marcado por un calendario atípico, debido a la carga física de los jugadores tras la Copa del Mundo disputada en julio.

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