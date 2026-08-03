LaLiga EA Sports 2026-2027 comenzará oficialmente el sábado 15 de agosto, dando inicio a una nueva temporada del fútbol español. Sin embargo, el arranque del campeonato estará marcado por un calendario atípico, debido a la carga física de los jugadores tras la Copa del Mundo disputada en julio.

¿Cuándo empieza LaLiga 2026-2027?

El torneo arrancará el sábado 15 de agosto de 2026. El partido inaugural será protagonizado por Deportivo Alavés y Getafe CF, programado para las 19:30 horas (España), marcando el puntapié inicial de la temporada.

Partidos de la jornada 1 de LaLiga

El fixture oficial de la primera jornada incluye varios encuentros atractivos, aunque no todos se disputarán el mismo fin de semana:

Alavés vs. Getafe – sábado 15 de agosto

Sevilla vs. Rayo Vallecano – sábado 15 de agosto

Atlético de Madrid vs. Málaga – miércoles 19 de agosto

Valencia vs. Real Betis – martes 25 de agosto

Real Madrid vs. Real Sociedad – miércoles 26 de agosto

Barcelona vs. Athletic Club – jueves 27 de agosto

¿Por qué se jugarán partidos días después?

La primera jornada tendrá un formato extendido y asimétrico. Esto se debe a la reciente finalización del Mundial de la FIFA 2026, que dejó a varios clubes con numerosos futbolistas que participaron en las instancias finales del torneo.

Por esta razón, los equipos más afectados no debutarán el mismo fin de semana, sino que jugarán entre el 19 y el 27 de agosto, permitiendo una mejor recuperación física de sus planteles.

Un inicio condicionado por el Mundial 2026

El impacto del Mundial obligó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a adaptar el calendario. Esta decisión busca evitar sobrecargas en los jugadores y mantener el nivel competitivo del torneo desde el arranque.

De esta manera, LaLiga 2026-2027 tendrá un inicio poco habitual, pero con partidos destacados desde la primera jornada que prometen captar la atención de los aficionados.