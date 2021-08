Conforme a los criterios de Saber más

En el Parque de los Príncipes volvió a sentir los pasos de la nobleza, pero esta vez la de la realeza del fútbol. Lionel Messi fue presentado en el PSG ante la ovación de su gente, la misma que dejó el claro su molestia con Kylian Mbappé porque puede dejar el club para irse al Real Madrid.

El delantero portugués quedará libre de la Juventus la próxima temporada. Al-Khelaïfi no deja de soñar y tiene una fórmula para reunir al argentino y al luso en el equipo francés.

La euforia fue total en el estadio del PSS. Los casi 48 mil aficionados respondieron con un ensordecedor “Messi” cuando el presentador solo mencionaba el nombre “Leo”. “Bienvenido Messi”, en castellano se leía en una de las tribunas. “Quiero agradecer todo el recibimiento, me siento ilusionado”, respondió Lionel, quien salió tras Sergio Ramos, otra de las figuras presentadas.

¡EXPLOTA PARQUE DE LOS PRÍNCIPES CON LA LLEGADA DE LEO MESSI! pic.twitter.com/fEi5K4Jt0f — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2021

Todo lo contrario, se vivió cuando tocó la presentación del once que enfrentó al Estrasburgo, la segunda jornada de la Ligue 1. Kylian Mbappé volvió a enterarse que no todo está bien en su relación con la hinchada, aunque igual celebraron el gol que generó el atacante en la victoria sobre Estrasburgo.

Las pifias contra el 7 se dieron cuando fue mencionado, mientras, según el reportero de ESPN, en el calentamiento previo, los hinchas le gritaban que diga si se va a quedar y le preguntaban “¿eres de los nuestros?”. Luego, la alegría del gol parece que calmó las aguas, porque la afición respondió con el grito de “Mbappé, Mbappé”, ante el autogol y la asistencia que logró.

🚨 Así ha recibido la afición del PSG a Mbappé. Aquí te queremos, Kylian. Ven a casa: pic.twitter.com/8hGxwzr9La — Madrid Sports (@MadridSports_) August 14, 2021





Tres estrellas pueden brillar en el firmamento parisino. Ya Mbappé y Neymar han convivido en las últimas cuatro temporadas. Llegaron juntos para la temporada 2017-18 y han logrado tres títulos de liga y han llegado a la final de la Champions League, la que perdieron ante el Bayern.

Ahora se le suma Lionel Messi, en su reencuentro con el brasileño con quien compartió cuatro años juntos en el Barcelona -y formó un gran tridente junto a Luis Suárez-. “Neymar fue una de las causas, también Di María, Paredes... Tener compañeros y amigos en el vestuario me facilitará mucho las cosas” , aseguró Leo en su primera presentación.

El astro argentino ha provocado un aluvión de nuevos seguidores en las redes sociales del club de París. Y es que la figura de Leo Messi trasciende mucho más allá del terreno de juego.

RELACIONES DE ESTRELLAS

La relación Neymar-Mbappé es de las mejores, tanto dentro como fuera del campo. Son amigos y el francés supo entender cuando ambos llegaron que era el brasileño la cara visible del equipo.

“Cuando yo llegué al PSG, yo no era una estrella emergente y debía confirmarlo en el campo. Neymar es el centro del proyecto y yo estoy ahí para ayudarle”, contó sobre los inicios de su relación.

“Debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Kylian Mbappé. Me enseñó mucho sobre la forma de ser francesa. Me explicó la mentalidad francesa. A él le debo gran parte de mi adaptación”, respondió Ney sobre su compañero.

Sin embargo, ya consolidado, Mbappé también quiere su propio espacio, aunque es consciente que la presencia de Messi le puede aportar mucho. “Siempre he creído que los grandes jugadores están hechos para jugar juntos”, declaró el febrero pasado, cuando Messi aún no era objetivo concreto del PSG.

Ahora, se ha especulado mucho que Mbappé no quiere seguir en el cuadro parisino. “Quiere irse. Ya había advertido que no quería jugar con Messi”, publicó L’Equipe. Su futuro está en el Real Madrid, pero no se sabe si se hará en estos días o para la próxima temporada, ya como jugador libre.

“ Jugar con Neymar y Mbappé es una locura ”, le dijo Messi a Ibai Llanos en la transmisión de Twich que tuvo más de 300 mil vistas en vivo. Los objetivos de Leo y Kylian son los mismos, y eso puede ayudar a que el francés se pueda quedar más allá del año que aún le queda de contrato. “Es un equipo que está hecho, más allá de los fichajes de este verano. Yo vengo a ayudar, con mucha ilusión y más ganas que nunca. Mi ilusión y mi sueño es levantar otra Champions , y creo que he llegado al lugar ideal para tener más opciones para conseguirlo”, declaró el argentino.

Un abrazo y cuatro palabras ha sido hasta ahora lo más cercano que ha mostrado Mbappé sobre Messi. “Bienvenido a París, Leo”, publicó en sus redes sociales, con varias fotos, una de ellas del abrazo con el argentino. Ahora falta ver lo que puedan hacer juntos en el campo de juego.

“Ahora no tiene excusas para irse”. Así de claro fue Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. “Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo”, dijo el técnico Pochettino. “Quiero tener a los mejores. Acá no hay overbooking (exceso) de cracks ni nada”, aseguró el estratega.

Así es el panorama parisino. Con tantas estrellas, el reto será que los objetivos grupales sigan por encima de los individuales.

MÁS EN DT