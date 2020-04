Jugadores como Mesut Özil hay pocos, el alemán tuvo un rendimiento irregular en Real Madrid y fue en ese club donde también pasó malos momentos a nivel anímico cuando tuvo una discusión con José Mourinho que lo relegó al banco de suplentes. Tras este suceso, su padre optó por negociar con Florentino Pérez su continuidad y al no llegar a buenos términos, se concretó su salida hacia Arsenal, club donde milita hasta hoy. En entrevista con Marca, contó algunos detalles de su carrera.

“Irme del Real Madrid fue la decisión más difícil de mi vida. Soñaba con ganar la Champions con el Madrid. Mi etapa no había terminado (...) Mi padre no es perfecto y las negociaciones le vinieron grandes. No fue avaricia, le pedíamos lo que considerábamos justo y no nos lo dio. Ser testarudo con Florentino no es lo mejor", declaró.

En recuerdo de su llegada al club blanco, Özil reconoce que tuvo varias ofertas y Barcelona era uno de sus favoritos, pero el desinterés de Guardiola lo llevó a elegir Real Madrid: "Tras el Mundial-2010 me quisieron Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern y Manchester United. Mi favorito favorito era el Barça: ningún otro conjunto jugaba un fútbol tan bonito como ellos (...) Mourinho fue muy convincente. Afable. E insistente. Fue todo lo contrario que el entrenador del Barcelona. Así que me decidí por José Mourinho y el Real Madrid”.

En el 2013 Mesut Ozil abandonó el Real Madrid para seguir su carrera en el Arsenal. Nunca mostró una regularidad con los blancos. (Foto: AFP)

De los ‘merengues’ se hizo hincha al pasar las temporadas, el alemán reconoce que su corazón “late” por el club: “No es un secreto. Mi corazón late por el Real Madrid. Jugué allí y hasta hoy sigo contando con muchos amigos en el equipo y en el club”.

Özil posee nacionalidad alemana y turca, a raíz eso tuvo problemas de racismo en la selección alemana. Víctima de diferencias sociales, optó por renunciar a la selección nacional alegando no sentirse cómodo y haciendo respetar sus orígenes: “Soy alemán cuando ganamos, un inmigrante cuando perdemos (...) Altos cargos de la Federación Alemana me han tratado con falta de respeto hacia mis raíces turcas y me han acusado injustamente de propaganda política, entones ya basta. El racismo no debería ser nunca, nunca aceptable".

Mesut Ozil fue campeón del mundo con Alemania en 2014. (AFP)

