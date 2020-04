Roberto Carlos, exfutbolista brasileño y campeón del mundo con Brasil en el 2002, cumple 47 años. En medio de la celebración por su cumpleaños, es difícil no relacionar al brasileño con el gol de tiro libre anotado ante Francia en 1997.

Diez metros pasando el mediocampo, Roberto Carlos ubicó el balón de cara al arco de Fabien Barthez. El brasileño retrocedió una serie de pasos para después pegarle de zurda. La pelota tomó una curvatura irreal que permitió la anotación al equipo que se proclamaría campeón por primera vez en su historia.

Más de 20 años después, el recordado remate del brasileño sigue siendo catalogado como uno de los mejores tiros libres en el fútbol. Además de ello, se ha mencionado como un gol que desafió a la física. En el 2010, unos científicos franceses explicaron en el “New Journal of Physics” las condiciones por las que se dio el gol.

De hecho, el propio Roberto Carlos no se explica el tanto. “Aún me siguen preguntando acerca del gol y cómo lo anoté. La gente ha tratado de analizarlo, pero no hay explicación. No debió tener tal viro, pero sabía que iba a entrar”, contó.

A lo largo de su carrera, el futbolista brasileño consiguió seis ligas locales entre el Real Madrid y Palmeiras, cinco Supercopa nacionales entre el Real Madrid y el Fenerbahçe, tres Champions League, una Supercopa de Europa, dos Copa Intercontinental, dos Copa América, un Mundial y una Copa Confederaciones.

