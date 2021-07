México y El Salvador se enfrentarán esta noche por la fecha 3 de la Fase de Grupos de Copa de Oro 2021 y en la previa del compromiso el técnico Gerardo Martino habló del proceso que lleva el cuadro azteca. El ‘Tata’ reconoció que el ‘Tri’ está en “la obligación de ganar las competencias de Concacaf”.

Asimismo, Martino expresó que estar a cargo de una selección implica no tener tranquilidad porque habrá momentos en los que se necesitará reponerse de malos resultados.

“Yo creo que en un proceso de Selección de cuatro años no hay un momento de tranquilidad. Si se está bien, es el esfuerzo por seguir estándolo y si no, hay que recuperarse. Evidentemente creo que es mucho más difícil recuperarse de malos resultados y malos rendimientos que de resultados no tan buenos y rendimientos aceptables”, arrancó diciendo el técnico.

Acto seguido se pronunció sobre lo que es estar al mando de México: “En los primeros dos años nos acompañaron los resultados y eso da una sensación de tranquilidad, pero es algo irreal porque en algún momento llega la inestabilidad. Dijeron que si ganábamos la Copa Oro habría tranquilidad y no es así, porque cada que México juega un torneo en esta zona lo tiene que ganar”, expresó.

Por la clasificación

México se medirá esta noche (21:00 horas) a El Salvador buscando su pase a los cuartos de final de la Copa Oro 2021 y Martino adelantó que el cuadro salvadoreño será un rival muy complicado de superar, pero buscarán los tres puntos que le permitan quedar como líder del Grupo A.

“El Salvador es un equipo que propone mucho el juego desde su arquero, elabora desde atrás y cuando puede, ejerce presión alta. Vamos a jugar un partido más dividido en la posesión, probablemente con una parte defensiva no tan férrea porque gustan de jugar más adelantados, con sus dos centrales en mitad de cancha; elaboran bien por los costados, sus laterales pasan bien en ataque”, expresó Gerardo Martino.

