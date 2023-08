El Mundial Femenino 2023 crece en emoción jornada tras jornada y esto que pasó con Marta, probablemente sea el botón que lo explica:

En rueda de prensa antes del partido de Brasil vs Jamaica, que terminó siendo el último partido de la inalcanzable Marta en un Mundial, le preguntaron por su legado en el fútbol femenino. Ella, emocionada, contestó cin casete. Y nos hizo llorar a todos: “¿Sabes qué es genial? Que cuando empecé a jugar, yo no tenía un ídolo en el fútbol femenino. Ustedes no transmitían fútbol femenino. ¿Cómo podía yo imaginar que podría llegar a la selección y convertirme en referente? Hoy cuando salimos a la calle, la gente nos para y nos dicen que quieren ser como nosotras. No sólo es conmigo, es con otras jugadoras también. Entonces, hoy tenemos nuestras propias referentes. Eso no hubiese sido posible si nos hubiéramos rendido ante los primeros obstáculos que encontramos. Es una lucha continua que no comenzó conmigo sino con muchas futbolistas de hace tiempo. Por eso, estamos muy orgullosas”.

Y todavía falta falta lo mejor. Con la finalización de la fase de grupos, los equipos se reducen a la mitad y de las 32 aspirantes a levantar la Copa del Mundo, sólo quedan 16 en carrera hacia el cetro máximo que es levantar el título la máxima hazaña de la esencia del fútbol.

Por una parte, Estados Unidos quiere retener el título, pero eso no está en los planes de las restantes selecciones que protagonizan los octavos de final en el Mundial Australia y Nueva Zelanda. ¿Podrán las americanas seguir imponiendo la supremacía? ¿Habrá lugar para una sorpresa?

Buscamos a cinco reconocidas periodistas tras la espectacular anotación de Linda Caicedo y la euforia colombiana para definir lo que se vive en el Mundial Femenino.

-¿Cómo definirías a Linda Caicedo x la gran revelación del mundial?

-¿Quién es la mejor jugadora del mundo hoy: Alexia Putellas o la colombiana Caicedo?

-¿Qué otras conclusiones nos deja hasta hoy el Mundial?

Alexia Putellas ganó el premio The Best por segunda vez consecutiva. (Foto: FIFA)

Juliana Salazar Meza - Presentadora en ESPN Argentina

1. Inteligencia, magia, convicción, seguridad, compromiso, disciplina, una jugadora que tiene un proyecto deportivo muy definido, que sabe hacia donde va y que en la cancha toma muy buenas decisiones. Pese a su juventud es una jugadora que tiene una madurez profesional impresionante y durante un año ha jugado un Mundial sub-17 con final incluida, Mundial sub-20, mundial de mayores, Copa América y en todos esos torneos marcó gol. Simplemente, Linda Caicedo es magia pura y orgullo total para mi país Colombia. Estamos frente a una de las mejores jugadoras que tenemos y seguramente nos va a dar mayores alegrías.

2. Hoy me parece que si uno analiza el presente de Linda Caicedo y lo que ha hecho este último año jugando los tres mundiales y disputando la Copa América marcando goles en todas las competencias, uno diría si me pones a comparar por presente diría que ella. Y es que, me la estás poniendo a comparar con Alexia Putellas que viene a ser futbolista que ha ganado balones de oro, y es una jugadora que estuvo lejos de su nivel, pero por una lesión. Yo creo que el recorrido y la experiencia que tiene Alexia Putellas la mantiene como la mejor jugadora, sin embargo, sí, me la pones a comparar con el presente de Linda, yo creía que es difícil hacer esa comparación, porque son dos carreras muy diferentes, una que ya viene muy estructurada como la de Putellas y la otra de Linda que diríamos que está comenzando, por eso, me parece que son dos situaciones distintas. A mi me parece que la comparación no debería darse, pero el presente de Linda es fantástico.

3. Que la brecha entre las grandes selecciones y las selecciones que tienen proceso de menos tiempo, es cada vez menor. El nivel cada vez está mucho más parejo, ya que vemos selecciones que han sufrido al igual que Inglaterra que han ganado por la mínima diferencia y no la tuvo tan fácil. Selecciones como Alemania, que perdió ante Colombia, es decir, creo que estamos viendo un nivel mucho más parejo y eso nos llena de mucha más emoción, porque cada vez los equipos están siendo más competitivo, tienen mejores jugadoras y eso permite que el torneo sea mucho más disputado. Siempre como todo Mundial hay favoritos, pero que esos favoritos ya sepan que hay equipos que pueden dar la sorpresa, pues están haciendo procesos importantes., ya que tienen jugadoras en nivel altísimo como fue el caso de Colombia, de ganarle a Alemania y ver a la selección que tenemos, donde no solo es Linda Caicedo, si tú miras el resto de jugadoras juegan en el exterior, puesto que la mayoría juega en Europa y eso te permite que cuando la futbolista llegue a una selección el nivel sea mucho mayor. A mí me parece que este Mundial que dentro de las conclusiones que cada vez hay equipos competitivos y los favoritos saben quienes les pueden complicar. Segundo que cada vez el fútbol femenino es más visto, pues ver todo el estadio lleno de gente es hermoso y por el otro lado la emoción de ver como la gente madruga para ver por televisión el Mundial, eso dice que el fútbol femenino está conquistando mucha gente, lo que demuestra que realmente si vale la pena el esfuerzo que se ha dado para que crezca tiene resultados. Eso me parece maravilloso y creo que cada vez estos mundiales están demostrando que hay que apostarle al fútbol femenino, ya que hay países que tienen ligas a las que les faltan bastante. El Mundial nos está dejando un punto demasiado alto para que en verdad exista una inversión seria y buena por parte de muchos países, sobre todo de nuestro continente.

De un diagnóstico de cáncer a ser una de las estrellas ⭐ del #MundialFemenino



La historia de Linda Caicedo, 🇨🇴 orgullo colombiano 🇨🇴#WorldCup2023 #FIFAWWC pic.twitter.com/kWqQz2gLIY — pictoline (@pictoline) August 1, 2023

Maka Vidal - Periodista especializada en Fútbol femenino y NBA

1. Una luchadora hecha y derecha, quien no solo sorprende por sus goles sino por la manera en que enfrenta los obstáculos día a día. Tiene apenas 18 años y una historia de vida extraordinaria.

2. Putellas tiene una trayectoria envidiable: 7 ligas, 6 Copas de la Reina, 2 Champions League, múltiples Balones de Oro, etc. Es, sin duda, la referente del fútbol femenino de habla hispana. Caicedo tiene muchos años por delante y un potencial indescriptible.

3. El triunfo histórico de Colombia nos permite soñar, el nivel de competencia de las chicas, las ejecuciones en cancha y los goles, nos indican que ellas son las protagonistas y merecen acaparar las portadas en el mundo. Puede que el fútbol femenino aún tenga que crecer más (todavía hay importantes brechas que superar); sin embargo, este mundial derriba la mezquina frase que señala que el futbol femenino es aburrido. Por el contrario, hay talento, magia y explosión.

Lucero Cardoza - Comunicadora

1. Linda Caicedo es la mejor jugadora del mundial por el momento. No creo que sea una revelación porque ya se conocía la capacidad que tenía antes de que se juegue el mundial. Creería que ella se encuentra en un proceso de consolidación que viene en constante evolución y eso ha permitido que llegue a un equipo como el Real Madrid.

2. Alexia Putellas está un pasito adelante, pero Linda en un futuro muy cercano le va a quitar el trono.

3. Por el momento, hemos visto que los equipos se han vuelto supercompetitivos. En líneas generales, creo que se ha acortado la brecha futbolística que existía en ediciones anteriores.

Solange Soto - Periodista de El Comercio

1. Lo que define a Linda en sus dos partidos en el Mundial es su frescura para encarar y lo letal que es en ataque. La colombiana se proyecta como una de las goleadoras más jóvenes en el Torneo. Todo depende hasta dónde llegue su selección. Por ahora, figura total en un Grupo difícil.

2. Es difícil entrar en esta comparación porque a Alexia Putellas la avalan dos Balones de Oro y experiencia, pero en este Mundial se está quedando atrás con tan solo una asistencia en 3 partidos. Linda Caicedo tiene todo para ser candidata a conformar el mejor once del mundial y seguir su camino futbolístico en el Real Madrid femenino. En esta Copa del Mundo ya está escribiendo su historia y hoy es la mejor.

3. El Mundial nos está mostrando que no hay favoritos, que cada Selección está consiguiendo sacar lo mejor de sí. Lo demostró Colombia tumbando en su Grupo a Alemania. Australia goleó a Canadá para clasificarse y España, que debería liderar sin problemas, su Grupo fue goleada y dominada por Japón. Aun Estados Unidos no pasa a la siguiente fase. Juventud, golazos, caída de gigantes. Aún estamos en el inicio de esta Copa, en los próximos días se viene lo mejor: eliminaciones directas.

Luccina Aparicio - ESPN

1. Lo de Linda Caicedo es descomunal, rompiendo récords, siendo jugadora sudamericana. Deja en alto el nombre de su país, y termina inspirando a muchas niñas del mundo.

2. Putellas es una jugadora con más experiencia en Europa (potencia del fútbol femenino), compararlas es algo complicado porque llegan de realidades distintas en cuanto a lo formativo. Pero hoy por hoy Linda Caicedo ha logrado llegar a Europa a base de disciplina y mucho sacrificio. ¡Es admirable!

3. Que hay equipos que llegan sorprendiendo, este Mundial ya no es como los de antes que tenía a claros favoritos, ahora este Mundial es de revelaciones y esperemos que sea así lo que resta.

