Este domingo 29 de septiembre del 2019 pueden seguir los partidos de hoy, como la Liga MX, Liga Santander, Liga 1 Movistar, Premier League, Superliga Argentina, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Serie A de Italia, entre otras ligas en el mundo por diferentes medios de televisión que te presentaremos a continuación. Además, te damos a conocer los horarios y canales para ver fútbol en vivo de manera segura y legal.

El Comercio seguirá el minuto a minuto de algunos partidos que aparecen en la programación de los partidos de hoy, domingo 29 de septiembre, desde su página web. Sin embargo, otros encuentros también se podrán observar vía Facebook Live y diferentes páginas de Internet.

▷ Copa Libertadores en vivo: conoce cómo seguir los partidos por las semifinales

Horarios y canales de todos los partidos de hoy

Perú – Primera División

11:30 am | Deportivo Municipal vs. Academia Cantolao | Gol Perú

4:00 pm | Universitario vs. Alianza Lima | Gol Perú

Inglaterra – Premier League

10:30 am | Leicester City vs. Newcastle United | ESPN Play y LCFC Radio

España – LaLiga Santander

5:00 am | Espanyol vs. Real Valladolid | DIRECTV Sports

7:00 am | Eibar vs. Celta de Vigo | ESPN Play y Bet365

9:00 am | Deportivo Alavés vs. Mallorca | ESPN Play y Bet365

11:30 am | Levante vs. Osasuna | ESPN, ESPN Play y Bet365

2:00 pm | Sevilla vs. Real Sociedad | ESPN Play y Bet365

Italia – Serie A

5:30 am | Napoli vs. Brescia | ESPN 2 y ESPN Play

8:00 am | Lazio vs. Genoa | ESPN 3 y ESPN Play

8:00 am | Lecce vs. Roma | ESPN 2 y ESPN Play

8:00 am | Udinese vs. Bologna | ESPN Play y Serie A Pass

11:00 am | Cagliari vs. Hellas Verona | ESPN Play y Serie A Pass

1:45 pm | Milan vs. Fiorentina | ESPN, ESPN Play y Rai Italia América

Alemania – Bundesliga

8:30 am | Fortuna Dusseldorf vs. Freiburg | Bet365 y FOX Sports 1 Brasil

11:00 am | Koln vs. Hertha BSC | Bet365 y FOX Sports 2 Brasil

Francia – Ligue 1

8:00 am | Strasbourg vs. Montpellier | ESPN Play y Bet365

10:00 am | Nimes vs. Saint-Étienne | ESPN Play y Bet365

2:00 pm | Olympique Marseille vs. Rennes | Bet365, ESPN Play y DAZN Brasil

Portugal – Primeira Liga

10:00 am | Santa Clara vs. Gil Vicente | Bet365, Sport TV3 y Sport TV LIVE

10:00 am | Vitória Guimaraes vs. Pacos de Ferreira | Bet365, Sport TV1 y Sport TV LIVE

12:00 pm | Portimonense vs. Sporting Braga | Bet365, Sport TV4 y Sport TV LIVE

2:00 pm | Rio Ave vs. Porto | ESPN Play y Bet365

Portugal – Copa de Portugal

5:00 am | Condeixa vs. Lusitania

8:00 am | Uniao Santarém vs. Farense | Canal 11

9:00 am | Coimbroes vs. GD Prado

9:00 am | Coruchense vs. Olímpico do Montijo

9:00 am | AD Portomosense vs. Alverca

9:00 am | Sintra vs. Amarante

9:00 am | Amora vs. Sao Joao de Ver

9:00 am | Penedo Gordo vs. Fabril Barreiro

9:00 am | Atlético Arcos vs. Praiense

9:00 am | UD Oliveirense vs. Felgueiras 1932

9:00 am | Canelas 2010 vs. Anca

9:00 am | Benfica Castelo Branco vs. Olhanense

9:00 am | Coutada vs. Fátima

9:00 am | Gondomar vs. Valadares Gaia

9:00 am | AR Sao Martinho vs. Merelinense

9:00 am | Maria da Fonte vs. Pedras Salgadas

9:00 am | Pero Pinheiro vs. Vitória de Sernache

9:00 am | Moncarapachense vs. Sertanense

9:00 am | Anadia vs. Sintrense

9:00 am | Beira-Mar vs. Bustelo

9:00 am | Loures vs. Lusitano VRSA

9:00 am | Lagos vs. Pevidem

9:00 am | Eléctrico vs. Arouca

9:00 am | Lusitania FC Lourosa vs. Sporting Covilha

9:00 am | Aljustrelense vs. Casa Pia

9:00 am | Mirandela vs. Chaves

9:00 am | Vila Pouca vs. Mafra

9:00 am | Mortágua vs. Penafiel

9:00 am | Leca vs. UD Oliveirense

9:00 am | Caldas vs. Varzim

9:00 am | Lusitano FCV vs. Académica

9:00 am | Pinhalnovense vs. Estoril

9:00 am | Uniao de Leiria vs. Real

9:00 am | Ideal vs. Sanjoanense

9:00 am | Montalegre vs. Marinhense

9:00 am | Vizela vs. Fontinhas

9:00 am | Louletano vs. Ginásio Figueirense

9:00 am | Espinho vs. Nacional

9:00 am | Alcochetense vs. Leixoes

10:00 am | Águias do Moradal vs. Torreense

10:45 am | Vasco da Gama AC vs. Cova Piedade | Canal 11

1:45 pm | Águeda vs. Oriental Lisboa | Canal 11

Argentina – Superliga Argentina

9:00 am | Banfield vs. San Lorenzo | FOX Sports 2 y TyC Sports Internacional

11:15 am | Huracán vs. Atlético Tucumán | TyC Sports Internacional y Bet365

1:30 pm | Vélez Sarsfield vs. Defensa y Justicia | TyC Sports Internacional y Bet365

3:45 pm | Rosario Central vs. Racing Club | TyC Sports Internacional y Bet365

6:00 pm | Independiente vs. Talleres Córdoba | TyC Sports Internacional y Bet365

Bolivia – Liga de Fútbol

2:00 pm | Royal Pari vs. Real Potosí | Tigo Sports Bolivia

2:00 pm | The Strongest vs. Blooming | Tigo Sports Bolivia

4:15 pm | Aurora vs. San José | Tigo Sports Bolivia

6:30 pm | Oriente Petrolero vs. Bolívar | Tigo Sports Bolivia

Brasil – Brasileirao

9:00 am | Corinthians vs. Vasco da Gama | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

2:00 pm | Internacional vs. Palmeiras | Globo, Premier FC Brasil y Esporte Interativo Plus

2:00 pm | Santos vs. CSA | Premiere FC Brasil

2:00 pm | Fluminense vs. Gremio | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

5:00 pm | Atlético Mineiro vs. Ceará | PFC Internacional y Premiere FC Brasil

5:00 pm | Atlético Paranaense vs. Chapecoense | Premiere FC Brasil

Chile – Primera División

1:00 pm | Audax Italiano vs. Colo Colo | Bet365, CDF Premium y CDF HD

3:30 pm | Cobresal vs. Huachipato | Bet365, CDF Premium y CDF HD

6:00 pm | O’Higgins vs. Unión La Calera | Bet365, CDF Premium y CDF HD

Colombia – Primera A

3:15 pm | Unión Magdalena vs. Junior | RCN Nuestra Tele y Fanatiz Internacional

5:00 pm | La Equidad vs. América de Cali | RCN Nuestra Tele y Fanatiz Internacional

7:30 pm | Atlético Nacional vs. Deportes Tolima | RCN Nuestra Tele y Fanatiz Internacional

Ecuador – Primera A

12:00 pm | El Nacional vs. América de Quito | GolTV Latinoamérica y GOLTV Play

2:15 pm | Delfín vs. Técnico Universitario | GOLTV Play

4:30 pm | Emelec vs. Olmedo | GOLTV Play, GOLTV Ecuador y fuboTV

Paraguay – División Profesional

4:45 pm | Olimpia vs. General Díaz | Bet365 y Tigo Sports Paraguay

6:45 pm | Libertad vs. Sportivo San Lorenzo | Bet365 y Tigo Sports Paraguay

Uruguay – Primera División

1:00 pm | Liverpool vs. Peñarol | GOLTV Play y VTV Uruguay

Venezuela – Primera División

3:00 pm | Mineros de Guayana vs. Monagas | GOLTV Play

3:00 pm | Atlético Venezuela vs. Caracas

3:00 pm | Deportivo La Guaira vs. Deportivo Táchira | GOLTV Play

3:00 pm | Llaneros de Guanare vs. Zamora

3:00 pm | Deportivo Lara vs. Metropolitanos | GOLTV Play

Estados Unidos/Canadá – MLS

4:00 pm | Chicago Fire vs. Toronto FC | ESPN Play y Bet365

4:00 pm | Cincinnati vs. Orlando City SC | ESPN Play y Bet365

4:00 pm | Columbus Crew vs. Philadelphia Union | ESPN Play y Bet365

4:00 pm | Montreal Impact vs. Atlanta United | ESPN Play y Bet365

4:00 pm | New England vs. New York City | ESPN Play y Bet365

4:00 pm | New York RB vs. DC United | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Colorado Rapids vs. Dallas | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Sporting KC vs. Portland Timbers | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Minnesota United vs. Los Angeles FC | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | Real Salt Lake vs. Houston Dynamo | ESPN Play y Bet365

6:30 pm | SJ Earthquakes vs. Seattle Sounders FC

México – Liga MX

12:00 pm | Pumas UNAM vs. Santos Laguna | Bet365, TUDN y TUDN En Vivo

5:00 pm | Atlético San Luis vs. Tijuana | ESPN 2 Norte y ESPN Play Norte

7:00 pm | Veracruz vs. Toluca | Sky HD y Blue To Go Video Everywhere