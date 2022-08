Tras la pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto , la dirigencia de Boca Juniors junto con el comando técnico concluyó que ambos jugadores ya no serían convocatoria por dos fechas. Al parecer, la decisión tomada no le habría agradado al zaguero peruano.

Según se pudo conocer, ‘El Kaiser’ sostuvo una entrevista con el diario Trome y manifestó su versión de lo ocurrido en los vestuarios.

“Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, señaló Zambrano.

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, precisó.

Qué dijo Riquelme tras la pelea entre Zambrano y Benedetto

Dos días después de lo ocurrido, Juan Román habló largo y tendido sobre el tema mediático en entrevista para el programa periodístico de ESPN, F90.

“Los chicos han tenido una discusión, y ahora es el momento que tienen que reflexionar, y nada más. Así de simple”, respondió escuetamente.

“He tenido la suerte de ser jugador de fútbol, y mayormente cuando hay discusiones entre compañeros se da en los entrenamientos. En un partido oficial es raro, pero es momento de que los chicos piensen, reflexionen, y después hay que seguir para adelante”, puntualizó.

Finalmente concluyó: “yo no estuve ahí adentro, no sé porqué fue la discusión, pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí. Me sorprende que ustedes se enteren de todo”.