Federico Valverde se ha convertido en la revelación de la temporada en el Real Madrid. El volante uruguayo ha relegado al banco a Luka Modric, Balón de Oro en el 2018, y ha pasado a ser uno de los habituales titulares en el equipo que dirige Zinedine Zidane. Hace unos días, su madre conversó con el diario Marca y reveló una anécdota del ‘Pajarito’ cuando solo tenía cuatro años.

La madre del volante uruguayo contó que el jugador está materializando un sueño que tuvo cuando tenía cuatro años. Según declaró para el diario español, ‘Pajarito’ siempre estuvo relacionado al cuadro blanco de Madrid.

"Tenía cuatro años. Se levantó una mañana y nos dijo: “Mamá, papá, soñé que estaba en un estadio que gritaba por mí. Estaba vestido de blanco y hablaban distinto a nosotros”, explicó el pequeño Valverde.

Al principio la madre no entendía y pensaba que era una ocurrencia del ex jugador de Peñarol. Sin embargo, unos años después volvió a tener el mismo sueño: "Con 10 u 11 años volvió a soñar lo mismo y me dijo: ‘¡Mami, ese equipo con el que soñé es el Real Madrid. Me gritaban Fede y no ‘pajarito’ (su apodo)’”, relató la progenitora del jugador en la entrevista citada.

Con ello, el jugador le predijo el futuro a su madre, quien no pensaba que a su corta edad estaría deslumbrando al mundo con la camiseta del Real Madrid.

Se espera que Valverde sea titular frente al Valencia por la semifinal de la Super Copa de España en Arabia Saudita.