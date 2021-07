Los cuartos de final por la Conmebol Copa América 2021 inician esta tarde con el partido de Perú vs. Paraguay desde el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Asimismo, Chile vs. Brasil cerrarán la jornada deportiva en Sudamérica con un partidazo que tendrá como principal estrella a Neymar Jr. Estos partidos en vivo serán los más vistos por los fanáticos y El Comercio te llevan los resultados en directo para que no te pierdas qué nación avanzó a la siguiente ronda del torneo más antiguo del continente. Recuerda que puedes revivir la tabla de posiciones y saber cuánto puntos obtuvo tu equipo favorito.

Copa América - Partidos de hoy

Perú vs. Paraguay | NO INICIADO

Chile vs. Brasil | NO INICIADO

Los dirigidos por Ricardo Gareca llegan a cuartos con el sabor dulce de la victoria ante Venezuela (1-0), el empate de atrás ante Ecuador (2-2) y la victoria ante Colombia (2-1). En el olvido quedó la humillante goleada 4-0 que le propinó Brasil en el debut.

Chile ante un imparable Brasil

La hora de la verdad, en cuartos, comenzará con un Chile descansado y al parecer con la generación dorada completa por primera vez en el certamen continental, si es que su goleador histórico, Alexis Sánchez, aparece en el Nilton Santos de Rio de Janeiro.

Tabla de Posiciones; Copa América 2021 - Grupos A y B