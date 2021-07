Conforme a los criterios de Saber más

Corrió por todos los años que no estuvo, cuando era más italiano que peruano y la selección era más un álbum familiar que un Panini. Corrió porque era lo único que nadie iba a discutirle, más allá de si fallaba un gol o entregaba malos pases: hay una química inicial con Gianluca Lapadula que hoy tenía la chance de sellar, y así lo hizo. Y corrió el doble, el triple, porque para reemplazar a Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana, hay que jugar lo que se sabe y también lo que se espera.

Se llama Gianluca Lapadula , es peruano y está orgulloso de ser peruano, doble mérito en estos momentos.

En su primer partido como titular de visita en las Eliminatorias, Gianluca Lapadula ha sido la notable figura de un equipo que tanto se estaba pareciendo al de los años tristes, al que todo le pesa y a nadie ilusiona. Parece que fue hace diez años, pero no. Ocurrió ante Ecuador a inicios de junio, por la Eliminatoria Qatar 2021, en el triunfo 2-1 ante los locales, pero podría decirse lo mismo esta noche, luego del triunfo sobre Paraguay por los cuartos de final de la Copa América. Ahora marcó dos goles, pateó un penal y luego, elegido como futbolista del partido por el canal de cable que transmite, agotado después de esta maratón que corre con las medias caídas, tuvo una breve frase que lo define, sobre Paolo Guerrero.

—¿Reemplazo, yo? No, Paolo es un histórico.

Los jugadores de selección se conocen en la convocatoria y se prueban en los partidos límite. Allí se lo ve o se los descarta. Ahí donde solo vale ganar o ganar, Lapadula es el delantero que el equipo de Gareca esperaba, a tal punto que, con el perdón de los Guerreristas como mi viejo, muchos como yo recién preguntamos por Paolo cuando el partido acabó.

Tiene 31 años. Unos bigotitos gracioso a lo Tatán y una arranque mentiroso, que no se termina de descubrir si es trancazo o trote. Que me hace recordar a los videos que he visto de Oswaldo Cachito Ramírez. Y en su habilidad, su peruanidad, sabe elegir lo mejor de la izquierda y de la derecha. Eso que parece un milagro electoral, es más bien su sello: Lapadula fue el único punta del equipo peruano, en esa labor de Llanero Solitario que tan bien entiende Paolo Guerrero. Ninguna clara en los primeros minutos ante el equipo del Toto Berizzo, siempre está en el momento en que se le necesita. Como si dominara la brújula con que navega la pelota o un imán: primero metido en el área chica tras pase de André Carrillo —ese notable futbolista de primer nivel que tenemos— y luego atento para imaginar donde estaba al arquero Silva, intuir el tamaño del hueco que tenía para lanzar el zurdazo y poner el 2-1 casi sin mirar el arco. En el medio, inteligente para hacer echar al mejor defensa central paraguayo desde el Chiqui Arce, Gustavo Gómez.

Después sufrimos todo lo que sufrimos, pero bueno, es el Perú.

Tuvo que venir un peruano de afuera para mostrarnos lo fácil que es abrazarnos, con y sin camiseta. Nueve puntos para el equipo de DT El Comercio, centro de todos las felicitaciones de sus compañeros, Gianluca Lapadula fue otra vez largamente una figura en este triunfo nacional en Copa América. Como aquella vez del 2-1 de Perú sobre Ecuador. Un poco de vida para esta selección que tanta vida nos ha dado. Bienvenido, delantero: no sabes lo difícil que ha sido vivir sabiendo, recordando, que Paolo cumple años cada 1 de enero.

