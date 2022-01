Conforme a los criterios de Saber más

Que Robert Lewandowski no haya ganado el Balón de Oro 2021 representó una injusticia para muchos amantes del fútbol. Sin embargo, el crack polaco tuvo su revancha recientemente en los Premios The Best y esta vez ya nada impidió que se sentara en el trono. Después de un año espectacular, el delantero del Bayern Múnich se proclamó el mejor jugador del mundo, como en el 2020, en la actualidad y el júbilo no se ocultó en su rostro durante la ceremonia virtual de la FIFA.

Absolutamente nadie puede dudar del extraordinario presente de Lewandowski. Sobran los argumentos para que haya ganado este importante premio por segunda vez en su carrera. De hecho, el polaco iguala a Cristiano Ronaldo como los únicos jugadores que, hasta la fecha, se han consagrado con dos premios The Best.

El 2021 ha sido redondo para el delantero del Bayern Múnich. Los goles han abundado, los títulos siguen siendo una constante y también ha demostrado que los grandes récords no son imposibles de alcanzar. Ya en el 2020 hizo bastantes méritos para hacerse acreedor de todos los premios posibles y el último año que pasó no fue la excepción.

De hecho, el mismo Lionel Messi, ganador del Balón de Oro 2021, aseguró que Lewandowski también merecía ser dueño del galardón. “Quiero decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Te mereces tu Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo en que fuiste el ganador. Creo que France Football debería darte tu Balón de Oro y tenerlo como te mereciste. Ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa, porque fuiste justo ganador”, fueron las palabras del argentino aquella vez.

Y aunque el crack polaco no haya sido condecorado por la revista France Football, sí se llevó los honores en el premio anual de la FIFA. Otra vez la pugna con Messi fue bastante complicada, pero Lewandowski pudo salir airoso. El merecimiento de esta distinción no se discute.

- El mejor goleador del 2021 -

Ya nos acostumbramos a los goles de Robert Lewandowski. Con sus registros del 2021, es la tercera vez -y de forma consecutiva- que el crack polaco se consagra máximo goleador de Europa en un año natural, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

En el último año, ‘RL9′ celebró un total de 69 conquistas, superando los 47 tantos que hizo en el 2020 y los 54 del 2019. En la tabla de goleadores se impone a cracks como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Jugadores Equipos Goles Partidos 1° Robert Lewandowski Bayern Múnich y Polonia 69 59 2° Kylian Mbappé PSG y Francia 51 67 3° Erling Haaland Borussia Dortmund y Noruega 49 51 4° Karim Benzema Real Madrid y Francia 47 51 5° Cristiano Ronaldo Juventus, Manchester United y Portugal 47 65 6° Lionel Messi Barcelona, PSG y Argentina 43 60 7° Dusan Vlahovic Fiorentina y Serbia 41 56 8° Arthur Cabral Basilea 39 51 9° Mohamed Salah Liverpool y Egipto 39 58 10° Memphis Depay Lyon, Barcelona y Holanda 39 60

De todos esos goles, 58 fueron con el Bayern Múnich en 47 partidos de la temporada anual. Es decir, Lewandowski tiene el promedio más alto entre los jugadores de las grandes ligas de Europa: un gol cada 69 minutos oficiales con los bávaros.

Con su selección la historia es casi la misma. El delantero polaco ha festejado 11 goles en 12 partidos con su país durante el 2021. Es un gran aporte; sin embargo, tendrá que jugar el repechaje europeo para pelear por el boleto al Mundial Qatar 2022.

Robert Lewandowski y su sexto cañón goleador de la Bundesliga | Foto: Bayern Múnich

- Conquistador de títulos -

Las hazañas de Robert Lewandowski siempre se ven reflejadas en títulos. En el 2021, el éxito del crack polaco se ha mantenido a base de grandes actuaciones, levantando tres trofeos importantes con el Bayern Múnich.

En febrero del último año, Lewandowski celebró la conquista del Mundial de Clubes, lo que representó un sextete histórico para el club bávaro. Como si eso fuera poco, el delantero polaco fue escogido el mejor jugador de ese torneo.

Robert Lewandowski campeón y mejor jugador del Mundial de Clubes | Foto: Bayern Múnich

‘RL9′ también concretó su novena Bundesliga, la séptima con el Bayern Múnich. El delantero de 33 años fue el goleador de la temporada 2020/21 del certamen con 41 en tantos, lo que le valió para ser el dueño de la Bota de Oro.

Asimismo, Lewandowski ganó la Supercopa de Alemania en el 2021, siendo el protagonista del triunfo de su equipo por 3-1 sobre el Borussia Dortmund en la definición del título. El crack polaco se lució con un doblete y propició una nueva conquista bávara.

Cabe señalar que, además de la Bota de Oro, ‘RL9′ también fue reconocido con otros premios individuales como ‘Delantero del año’ en la ceremonia del Balón de Oro, el sexto ‘cañón goleador’ de la Bundesliga, ‘Mejor jugador del año’ según los Globe Soccer Awards, ‘Mejor deportista del año en Polonia’, entre otros.

TOPSHOT - Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski waves on stage after being awarded the Striker of the Year award the 2021 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on November 29, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

- Más récords -

Con la extraordinaria cifra de 69 goles en el 2021, Robert Lewandowski alcanzó el mejor registro goleador de Cristiano Ronaldo en su carrera en un año calendario . El portugués logró la misma cantidad en el 2013 cuando tenía 28 años. Eso sí, el crack polaco quedó lejos del récord absoluto que posee Lionel Messi con 91 goles anotados en el 2012.

En la Bundesliga rompió dos récords históricos. Con los 43 tantos festejados en el 2021, ‘RL9′ se convirtió en el jugador con mayor cantidad de goles marcados en un año natural, superando el registro establecido por Gerd Müller con 42 goles en 1972.

Robert Lewandowski no se cansa de romper récords | Foto: AFP

Asimismo, si contamos la temporada normal de la liga alemana (2020/21), el polaco culminó la campaña con 41 goles, dejando atrás otro récord del histórico Gerd Müller con 40 goles en 1971/72.

Robert Lewandowski también dejó su nombre bien firmado en las páginas gloriosas de la Champions League. Cuando cumplió 100 partidos en la competición europea, el delantero del Bayern Múnich alcanzó la cifra de 81 goles, la más grande cantidad en la historia del torneo en el primer centenar de encuentros para cualquier jugador.

Cabe señalar que recientemente Lewandowski alcanzó los 300 goles en la Bundesliga en 373 partidos disputados. Si el polaco sigue jugando por el club bávaro, no será sorpresa que próximamente supere el récord absoluto de Gerd Müller (365 goles) y se convierta en el máximo goleador de todos los tiempos en la liga alemana.

