Ruggeri hincha por Perú: “No me importa Chile, con Argentina clasificada, yo quiero que gane Perú”

Las Eliminatorias en Sudamérica ya cuentan con dos clasificados para el Mundial: Brasil y Argentina. Con la derrota de Chile, los dirigidos por Lionel Scaloni aseguraron su boleto para el certamen que se jugará en Qatar. Ello ha provocado que empiecen a mirar la tabla de otra forma: en ESPN analizaron los puntajes y Óscar Ruggeri se declaró hincha de la selección peruana.

En el programa del ‘Pollo’ Vignolo analizaron la tabla de posiciones. El presentador brindó un breve análisis de cada país mientras leía su posición en la tabla. Cuando llegó a Uruguay, afirmó que necesitarán que “Argentina, Uruguay y Ecuador le ganen a los demás para que puedan acomodarse”.

Tras ello, Óscar Ruggeri dijo: “Nosotros (Argentina) le tenemos que ganar a Chile. Ayudamos a Uruguay y también los dejamos afuera”. Algunos miembros del panel esbozaron sonrisas y Vignolo le consultó: “Cabezón, estás desesperado por jugar con Chile, ¿no?”

El exjugador de la selección argentina respondió: “Claro. Con ese resultado también ayudamos a meter a Perú arriba. Con el ‘Flaco’ Gareca. No me importa lo que pase con Chile, que ellos arreglen sus problemas. Si Argentina ya está clasificado, ahora hincho por Perú”.

La selección peruana se ubica en la quinta posición de las Eliminatorias Qatar 2022 | Foto: AFP

Luego agregó: “Nosotros ya clasificamos, ahora estoy con el Perú de Gareca. No te digo que no quiero que vaya Chile, porque de ahí no me dejan entrar al país, pero quiero que vaya Perú”.

Cabe destacar que la selección peruana marcha quinta en la tabla de posiciones con 17 puntos, mientras que ‘La Roja’ se ubica en sexta ubicación con 16 unidades.

