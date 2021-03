Santa Fe vs. Once Caldas en vivo se verán las caras por la Liga BetPlay 2021. El duelo que se tiene citado por la jornada 14, se desarrollará en el estadio El Campin de Bogotá a las 20:00 (hora de Colombia). Asimismo, el cuadro local tendrá la posibilidad de alcanzar el primer lugar solo si consigue los tres puntos este martes 23 de marzo.

Mientras tanto, Once Caldas tiene la obligación de rescatar un resultado positivo, dado que se encuentra en las últimas posiciones de la tabla general. Para ser exactos, se mantiene en la decimosexta casilla con tan solo 9 puntos.

Santa Fe vs. Once Caldas: horarios

Perú: 20:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Chile: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas

España: 02:00 horas (miércoles 24 de marzo)

Francia: 02:00 horas (miércoles 24 de marzo)

Italia: 02:00 horas (miércoles 24 de marzo)

¿Cuánto cuesta Win Sports?

A través de este canal se estarán transmitiendo la mitad de encuentros de la Liga Betplay pero no serán los más importantes. Eso sí, no tiene ningún costo adicional pues viene en señal estándar y HD de acuerdo a la cableoperadora que has contratado. Las cableoperadoras que trabajan en Colombia son: Tigo, Claro, DirecTV, ETB y Movistar.

Cómo contratar Win Sports+

Este canal sí tiene un costo adicional. Es la señal Premium de Win Sports y tiene un precio de 29 900 pesos colombianos, aunque hay meses en los que lanzan promociones. El precio de Win Sports+ ha subido en este 2021, pues en la temporada 2020 tenía un costo de 20 mil pesos.

Cómo adquirir Win Sports+ fuera de Colombia

Para aquellos colombianos que viven en el extranjero o simplemente amantes del fútbol, deberás ingresar a www.winsportsonline.com y adquirir el paquete online por un valor de 32 mil pesos colombianos.

Cómo ver Win Sports y Win Sports+

Una vez compres el paquete a través de DirecTV, Claro, Tigo, EmCali, Movistar o HVTV podrás usar su plataforma online para ver los partidos.

Señales para ver Win Sports+

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD)

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD)

Señales para ver Win Sports básico

Win Sports vía satélite:

DirecTV: Canal 633 (SD) - Canal 1633 (HD)

ClaroTV: Canal 521

MovistarTV: Canal 496 (SD) - Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD)

Win Sports vía cable:

Claro TV: Canal 521 (SD) - Canal 524 (Alterno) - Canal 1521 (HD)

Tigo: Canal 23 (SD) - Canal 240 (HD)

ETB (Cúcuta): Canal 33 y canal 2

CableCauca (Popayán): Canal 30 y canal 15

Multivisión (Bogotá): Canal 30 y canal 8

Colcable (Bogotá y Meta): Canal 17 y canal 6

CMET (Chile): Canal 55

Cómo pagar Win Sports

Si tienes Win Sports debes pagar en Efecty y debes seguir los siguientes pasos:

Revisa los planes o eventos que puedes comprar y acércate al punto de servicio Efecty más cercano.

Dile al cajero que quieres pagar Win Sports Online, con el código de recaudo 110564, y dile el valor del plan o evento que quieres adquirir.

El cajero de Efecty te pedirá algunos datos como nombres y apellidos y número de cédula, y te pedirá que le confirmes el plan o evento a adquirir.

Cuando realices el pago, el cajero de Efecty te entregará un recibo de pago con un código de validación en él.

Con el recibo de pago a la mano, ingresa desde tu computador, tableta o smartphone a nuestra página web www.winsportsonline.com

En los planes, elige el producto que pagaste en Efecty.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña

En las opciones de pago, elige pago con Efecty.

Ingresa tu código de validación y disfruta de la señal de Win Sports Online.

