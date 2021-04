Conforme a los criterios de Saber más

“Creado por los pobres, robado por los ricos”. El cartel con la llamativa frase fue presentada por los hinchas del Club Africain de Túnez en un amistoso contra el PSG de Francia en enero del 2017. Insulto o slogan, resume el salto a la modernidad que dio el fútbol hace unas décadas y que hoy, con la irrupción de la Superliga Europea, parece entrar a una nueva era en la que la Champions League, así tenga un nuevo formato para el 2024, no está invitada a la fiesta.

A horas de la presentación oficial de la Superliga, dos voces han mostrado su postura respecto al novedoso torneo que busca atraer la atención y desplazar a la Champions League de la parrilla de partidos de entre semana. Ander Herrera, futbolista del PSG, club que no participa del proyecto, y Jesper Moller, presidente de la federación danesa y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, tomaron los micrófonos.

Uno fue más severo que el otro. “Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Amo el fútbol no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en q ue los ricos roben lo que el pueblo creó , que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta”, dijo Herrera en Marca de España.

Moller fue más lejos y haciendo uso de su cargo pidió que la iniciativa ya sea castigada a los clubes que aún participan de la actual Champions League. “Debe haber una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo el viernes. Tengo la expectativa de que los 12 clubes sean eliminados. Esos clubes deberían irse, y espero que eso suceda el viernes, y luego hay que ver cómo se termina la Champions League ”, sostuvo.

De aceptarse su propuesta, el Real Madrid, Chelsea y Manchester City quedarían fuera de la competición que se encuentra en fase de semifinales. El único que seguiría en carrera sería el PSG francés.

¿En qué momento ganar la ‘Orejona’ se volvió un acto con menos valor? ¿Por qué irrumpe una superliga para mostrar las astillas de un torneo que dejó de importarle a los clubes grandes? Algunas respuesta.

La nueva Champions

La UEFA ha tomado el anuncio de la Superliga Europea como un sabotaje a la presentación que ayer lunes darían a la nueva Champions League a partir de la temporada 2024-205. A pesar del tenso clima, el organismo dio a conocer las novedades en el torneo.

El principal cambio está en la inclusión de 4 equipos más en la competencia, es decir, de los 32 usuales ahora serán 36, y además desaparecerá la tradicional fase de grupos. ¿Cómo se jugará entonces?

“Cada club tendrá garantizado un mínimo de 10 partidos de la fase liga contra 10 rivales diferentes (cinco en casa y cinco a domicilio), en lugar de los seis partidos anteriores contra tres equipos, jugados en casa y fuera”, cita el comunicado de la UEFA.

De esta parte del anuncio se puede intuir que los clasificados tendrán en juego al menos 30 puntos (10 rivales) para así poder clasificar a la siguiente fase. “Los ocho primeros equipos de la liga (36 participantes) se clasificarán automáticamente para la fase de eliminatorias, mientras que los equipos que queden entre el puesto 9 y el 24 competirán en un play-off a doble partido para lograr su pase a los octavos de final de la competición”, informaron.

La Superliga Europea irrumpe en el fútbol para desplazar a la Champions League. (Foto: AFP)

La nueva Champions League, mejor dicho, tendrá un tablero general donde los clubes irán sumando puntos dependiendo de qué resultados consigan con los 10 rivales distintos que le toque en la temporada en curso. Para imaginar una situación: el Bayern Múnich y el Sevilla podrían ser el primer y segundo lugar, respectivamente, pero es posible que en la campaña que disputan no se enfrenten.

El desinterés de los grandes

Los diarios españoles han filtrado la información de que Florentino Pérez tenía pensado crear una Superliga Europea desde el 2009 cuando regresó al mando del Real Madrid y contrató a la superestrella Cristiano Ronaldo. Doce años después, y tras convertir al Santiago Bernabéu en un estadio futurista, el presidente madridista ve su sueño cumplido y lo sustenta con estas palabras.

LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero y el historial de cómo finalizaron sus contratos de forma polémica con diversos clubes

“Los derechos audiovisuales iban disminuyendo. La pandemia nos dijo que hay que hacer el cambio con urgencia, los clubes estamos arruinados. Estos doce equipos tenemos fans en todo el mundo. La TV es el medio que tiene que cambiar para que podamos adaptarnos”, dijo ayer el que también es presidente de la Superliga Europea.

Esto quiere decir que la irrupción de la Superliga responde a la gran crisis que vive el fútbol por la pandemia y cuya solución no halla en los millonarios premios que reparte la actual Champions League. Por ahora, el torneo reparte 2 mil millones de euros –15 millones fijos para cada uno de los 32 competidores y el campeón puede llevarse un máximo de 82 millones–, mientras que la Superliga asegura a sus 12 fundadores 3,5 mil millones para iniciar, casi el doble de lo que reparte la Champions para todos sus competidores por temporada.

Otra declaración de Florentino Pérez sirve para entender el corazón con que el comienza a latir la Superliga y con el que busca quitarle los reflectores a la Champions League. “El atractivo es que juguemos entre grandes. Eso se valora más en TV y se generan más recursos. Todo lo que hago es por el bien del fútbol, lo que hacemos es para salvar al fútbol que está en estado crítico”, comentó el directivo.

Bajo esta lógica, Florentino presume que a los hinchas del Real Madrid más les interesa enfrentarse seguido con la Juventus, Liverpool o Barcelona, a tenerlo que ver medirse en alguna fase de la Champions League frente al Maribor de Eslovenia, Malmö de Suecia o Panathinaikos de Grecia.

Real Madrid y los integrantes de la Superliga europea quedarían sin Champions League. (Foto: AP)

“De 16 a 24 años, el 40% de personas no tienen interés por el fútbol. Hay muchos partidos, de muy baja calidad, tienen otras plataformas para entretenerse y es así como el fútbol debe adaptarse. Este grupo de clubes decidimos que debíamos cambiar algo para hacer más atractivo el deporte a nivel mundial. Se nos ocurrió que en vez de hacer la Champions que iba perdiendo interés creemos esta Superliga”, remató Pérez en conferencia de prensa.

Uno de los motores que impulsa la Superliga es la cantidad de partidos que van a disputar con su formato de dos grupos con 10 clubes cada uno con partidos de ida y vuelta, y luego las fases de cuartos de final, semifinales y final. El equipo que salga campeón de este torneo disputará al menos 23 duelos en total.

En cambio, la nueva Champions League 2024-2025 tendrá 10 partidos en la primera fase (creció en 4 más respecto a la fase de grupos actual), y los acostumbrados octavos, cuartos, semifinal y final, que en total darían 17 encuentros totales al posible ganador del certamen.

Más partidos, más transmisiones por TV, más ingresos para los grandes clubes. Ahí está la explicación de por qué la Superliga Europea resulta más atractiva para los “Clubes Fundadores”, que por otro lado, tendrían que hacerse cargo de la carga de partidos de sus respectivas ligas (38 fechas en LaLiga Santander al igual que la Premier League) y sus copas nacionales (Copa del Rey, Copa FA, entre otros).

El amor de los chicos

Aunque la analogía no sea precisa, para los clubes de Europa ganar la Champions League genera tanta “obsesión” como para los sudamericanos levantar la Copa Libertadores. El principal torneo europeo ha servido de ejemplo tanto en nombre como en formato en los últimos años alrededor del mundo. En la Conmebol, por ejemplo, extendieron los plazos de las temporadas de febrero a noviembre, cuando antes se jugaba de enero a junio.

La Superliga Europea promete robarse la atención de todos los fanáticos del fútbol mundial. (Foto: AP)

“Los más poderosos lo son por lo que producen y lo que convocan, pero el resto son indispensables. Lo que le da salud a la competencia es la posibilidad de desarrollo de los débiles, no el exceso de crecimiento de los fuertes”, dijo ayer Marcelo Bielsa, técnico del Leeds United, que empató 1-1 contra el Liverpool, club que participará en la Superliga Europea.

En la previa del partido, los jugadores del Leeds United saltaron al gramado del estadio Elland Road a calentar con unos polos que llevaban grabados la frase: “El fútbol es para los fans, gánatelo”. La alusión es que con la aparición de la Superliga Europea, los clubes como el Liverpool ya no se preocuparán por clasificar o no a la Champions League ya que siempre estarán presentes por ser parte de los “Clubes Fundadores”.

“Si alguien cree que hace falta recordarnos que tenemos que ganarnos ir a la Champions League... es una broma. Me enfada. Se han puesto las camisetas en nuestro vestuario. Si ha sido una idea del Leeds, no hace falta que nos recuerden nada. Quizás deberían recordárselo a sí mismos”, dijo Jurgen Klopp, entrenador de los ‘Reds’ en oposición al mensaje de sus rivales de turno, que además no mencionaron al Liverpool en sus posteos de Twitter y vieron sobrevolar sobre su estadio una avioneta con la frase: “Di no a la Superliga”.

La disputa de ayer entre los equipos ingleses es solo un botón de muestra de cómo la mayoría de clubes desaprueban la aparición de la Superliga Europea y siguen a favor de la Champions League, torneo que representa una exposición de marca para los equipos clasificados.

Marcelo Bielsa criticó a la organización de la Superliga Europea tras el empate ante Liverpool por la Premier League. (Foto: Twitter)

La actual edición del torneo sirve para reseñar la oportunidad de clasificarse y alcanzar la fase de grupos que tuvieron clubes como el Midtjylland de Dinamarca o Ferencváros de Hungría, cuyas plantillas tiene un valor de mercado de 48.1M de euros y 31.25M de euros (según Transfermarkt), respectivamente, las más bajas de la competencia.

El Shakhtar Donetsk, cotizado en 151.7M de euros, dio el gran golpe de la temporada venciendo por 3-2 al Real Madrid en España y 2-0 en Ucrania, y comprometiéndolo a quedar fuera de los octavos de final. Finalmente, por diferencia de puntos el cuadro ucraniano quedó fuera detrás del Borussia M’Gladbach, ambos con 8 puntos, pero superó al Inter de Milán (6 unidades), club que puso su firma en la creación de la Superliga Europea.

Superliga vs. Champions, la guerra recién comenzó.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Superliga Europea: ¿Qué equipos la conforman y como funcionaría este torneo?