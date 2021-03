El Comité Técnico de Árbitros (CTA) del fútbol español informó de que el VAR ha tenido 100 intervenciones en partido de Liga en lo que va de temporada, con un balance de 97 correctas y 3 indebidas, según el balance hecho por el presidente del organismo, Carlos Velasco Carballo, tras los dos primeros tercios de la competición.

Velasco Carballo compareció este martes de forma telemática para hacer balance de los dos primeros tercios de la Liga, acompañado por el director del proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y los árbitros internacionales Carlos Del Cerro Grande y José María Sánchez Martínez, que pitarán esta semana los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

Según precisó, el árbitro sigue la recomendación del VAR en más del 94% de los casos y en lo que va de temporada este no intervino en 13 ocasiones en las que sí debió hacerlo, aunque señaló que el CTA prefiere “una intervención no realizada a una que no sea correcta”.

Barcelona enfrenta al Sevilla con el ánimo a tope

Cuatro días después de enfrentarse en LaLiga, Barcelona y Sevilla vuelven a verse las caras en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, este miércoles a las 20.00 GMT en el Camp Nou, con el acceso a la final en juego, y con un conjunto azulgrana crecido que intentará remontar el 2-0 del cuadro de Julen Lopetegui de la ida.

El Barça acude al partido con confianza tras haber ganado al Sevilla (0-2) el pasado sábado: victoria liguera, reivindicación del equipo y asalto a la segunda plaza de la clasificación. Con este panorama, los barcelonistas afrontan la misión de darle la vuelta a la eliminatoria.

Lo intentarán con las ausencias por lesión de los atacantes Ansu Fati y Philippe Coutinho y la duda del centrocampista Miralem Pjanic, que no jugó el último partido de Liga por unas molestias en el tobillo derecho.

