Los días de Diego Maradona parecían más grises que nunca y en medio de la pandemia su cuadro se complicó. La inflamación en sus articulaciones, por momentos, no le han permitido caminar e incluso le han robado el sueño al entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pero cuando el ‘Pelusa’ parecía tocar nuevamente fondo, un joven neurocirujano ha trasformado la vida del ídolo de la selección argentina, en una recuperación que asombra a todos.

El nuevo coach de la salud de Diego Maradona se llama Leopoldo Luque. El galeno es responsable de la figura rejuvenecida del ex campeón del mundo en México 1986. De haberlo convencido para bajar 11 kilos y que renuncie gradualmente a las bebidas alcohólicas en esta nueva etapa de su vida que comienza a los 59 años. “No me hace especial trabajar con Diego; el especial es Maradona. Mi carrera en la medicina la hice por otro lado. Sólo quiero ayudarlo’”, contó el especialista que además es hincha del crack.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata se ha sometido al ‘Maradona fitness’ una serie de ejercicios que lo han hecho recuperar la movilidad, además de perder peso, y quitarle presión a rodilla derecha que tiene una prótesis desde 2019. Además, una medicación ha hecho que pueda volver a descansar. “Pasaba días sin dormir y eso es terrible porque te cambia el humor y te dificulta el habla. Hemos cambiado algunas estrategia de medicación y aún no está superado el tema, pero sí le estamos dando mejor calidad de vida”, contó el especialista que visita a Diego Maradona en su casa tres veces por semana.

“Es Diego Maradona el artífice de su recuperación, de que hoy se sienta bien. Ni yo, ni ninguno de los que estamos cerca. Sólo somos un apoyo. El responsable es él”, cuenta el medido que camina con el excampeón del mundo por el parque para recuperar su forma física y lo ayuda con ejercicios de coordinación.

Leopoldo Luque reconoce que los constantes viajes de Diego Maradona impedían un tratamiento eficaz. Ahora que asumió en Gimnasia pudo realizar una rutina que ha conseguido éxito. “Me sentí más a cargo a partir de las últimas semanas; cuando la situación no era buena. La cuarentena pega fuerte, más aún para los que tienen una rutina. Y él no estaba bien. Aprovechando que operamos menos por la pandemia y nos pusimos a trabajar”, contó.

Uno de los logros ha sido que Diego vuelta a jugar con el balón. “Me puse a jugar al fútbol tenis y se puso él también. Al principio le costó un poco más porque no lo venía haciendo. Luego fuimos aun parque y me tiró la pelota. Tienes los pies redondos, Eres horrible. Es una falta de respeto; no a mí, a la pelota, pídele perdón”, contaba entre risas el galeno.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Perú: luego de superar una fuerte lesión y el coronavirus, Farfán vuelve con todo en Rusia | VIDEO