El domingo 12 de abril fue el día de Pascua y también el fin de la Semana Santa, sin embargo para Sergio Agüero se convirtió en un antes y un después en su carrera. Sobre todo en su vida cotidiana. De un momento a otro, ese día el delantero argentino decidió prender su Play Station 4, conectar su cámara y transmitir un par de partidos de FIFA 20 a través de Twitch. “Hola gente de Twitch!! Soy el Kun y este es mi canal Oficial. Suscríbanse para tener novedades!! Abrazo”, escribió como comentario fijado en aquella transmisión que duró 45 minutos.

“Comenzó todo casi de casualidad, porque hacía mucho que no jugaba a la play (sic)”, declaró el ‘Kun’ en una entrevista con el diario La Nación. Hasta ese momento, Agüero solo había participado de un partido de NBA 2k (videojuego de baloncesto) con Thiabaut Courtois, arquero del Real Madrid, que se transmitió por streaming y un torneo solidario de FIFA 20 con Paulo Dybala, jugador de la Juventus y compañero suyo en la selección argentina, también a través de Twitch.

El 'Kun' se perdería el resto de partidos del City de la temporada por una lesión. (Twitter Agüero)

Su primera transmisión llegó a tener más de 400 personas en vivo con más de 600 comentarios. En su primer mes, hizo más de 50 videos con transmisiones en vivo de FIFA 20, Call of Duty War Zone, Fortnite, GTA y Fórmula 1.

Actualmente, tiene más de 1 millón 730 mil seguidores en su canal de Twitch. Lamentablemente, para sus followers, el ‘Kun’ bajó la carga a medida que acabó la cuarentena y volvió a la actividad con el Manchester City. Dejó de transmitir a diario, pero de vez en cuando se conecta para saludar a sus seguidores y contar cómo va recuperándose de su lesión en la rodilla izquierda, que lo mantiene por ahora fuera de las canchas. Por ello, aquí repasamos los mejores momentos del delantero en Twitch, en lo que fue un punto de quiebre, y el lado B, de una de las grandes figuras del fútbol argentino y mundial.

El 'Kun' se encuentra en Barcelona, recuperándose de una lesión en la rodilla izquierda. (Twitter Agüero)

1. Llamada con Lionel Messi

El 22 de mayo, para festejar el millón de suscripciones en Twitch, Sergio Agüero tuvo un divertido diálogo con Lionel Messi, ante el pedido de sus seguidores. Y hablaron de todo: desde las anécdotas del delantero del Manchester City en los videojuegos, hasta un reclamo de la ‘Pulga’ al ‘Kun’ porque le escribía tan temprano y no le contesta los mensajes.

2. El enojo del ‘Kun’ en un partido contra James

Agüero disputó un torneo solidario organizado por Paulo Dybala, con amigos y colegas, para ayudar a la Cruz Roja. James Rodríguez le ganó 1-0 al ‘Kun’ en FIFA 20 y lo eliminó en cuartos de final. Obvio, el delantero del Manchester City no tomó nada bien la derrota y, en medio de la calentura, tiró el control y apagó la consola.

3. Cumpleaños feliz

El 2 de junio, el ‘Kun’ celebró su cumpleaños 32 con una transmisión para agradecer por los saludos a sus seguidores. Mostró los regalos que recibió y uno en especial, de su novia Sofía Calzetti, llamó la atención. Se trató de un libro lleno de fotos y dedicatorias de su familia y amigos. Obvio, no podía faltar el peculiar saludo de su amigo Lionel Messi: “Feliz cumple chaval. Te quiero mucho”. El ‘Kun’, entre risas, bromeó diciendo “pensé que te ibas a esmerar un poquito más”.

4. ‘Salvándole las papas’ a un streamer español

El ‘Kun’ se pasó por la transmisión de Ibai Llanos, conocido strearmer español, quien aprovechó la oportunidad y le pidió ayudarlo con un “error” que tuvo con Lionel Messi. “En un evento, me puse tan nervioso que saludé a Messi sin verlo y la prensa publicó que lo desairé. Por eso, he recibido un montón de críticas e insultos de los argentinos”, le explicó Ibai. Entonces, Agüero decidió “salvarle las papas” (jerga argentina que significa ayudar o darle una mano) y escribió a ‘Lio’. Al rato, la ‘Pulga’ le respondió en una nota de voz: “Decile (sic) que está todo bien, que no pasa nada. Que la próxima nos saludamos. Me dejó mal, pero no pasa nada”. El video se volvió viral y tiene cerca de 3 millones de visualizaciones.

5. El corazón solidario del ‘Kun’

En Twitch, los streamers más famosos o con más seguidores acostumbran ‘hostear’ (término que se utilizar para invitar a que su público pase a otra transmisión, mayormente, de un streamer con pocos espectadores). Así fue que Agüero llegó al canal de un joven argentino que estaba haciendo un directo de 24 horas para recaudar fondos para poder pagar el tratamiento de cáncer de pulmón de su padre. El ‘Kun’, al enterarse de esto, decidió donarle 500 dólares, que era el monto que le faltaba para llegar a la meta.

Por estas horas, el ‘Kun’ se encuentra en Barcelona, donde viene recuperándose de una lesión en su rodilla izquierda, y rogando por llegar al desenlace de la Champions League con Manchester City. En sus ratos libres, el argentino decide prender la computadora e interactuar unos minutos. “¿Me extrañaron? Solo pasaba a saludar y charlar un ratito”, dijo en una de sus últimas transmisiones. Así vuelva a las canchas, su alma de streamer siempre estará presente.

