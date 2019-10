México vs. Italia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 2 del Grupo F del Mundial Sub 17 Brasil 2019 en el estadio Walmir Campelo Bezerra, ‘Bezerrao’ de Gama este jueves 31 de octubre desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del partido en el que Italia va por la clasificación ante un México que necesita sumar para no quedar fuera.

México debe tomar sus precauciones para enfrentar a a la poderosa selección de Italia que ya dio muestras de su poderío en la primera fecha al golear a Islas Salomón. Te presentamos la mejor información de este choque que cierra la jornada 2 del Mundial Sub 17.

México vs. Italia: horas y canales en el mundo

Perú 6:00 p.m. | DirecTV Sports Ecuador 6:00 p.m. | Colombia 6:00 p.m. | Bolivia 7:00 p.m. | México 7:00 p.m. | Venezuela 7:00 p.m. | Argentina 8:00 p.m. | Brasil 8:00 p.m. | Chile 8:00 p.m. | Paraguay 8:00 p.m. | Uruguay 8:00 p.m. | España 12:00 a.m. del viernes 1 de noviembre

¿Dónde se juega el México vs. Italia?

El Estadio Bezerrão fue inaugurado en 1977 y está ubicado en Gama, una región administrativa a 30 kilómetros de Brasilia, la capital de Brasil. Ha recibido partidos de la Copa de Brasil y su última renovación fue estrenada con un amistoso internacional entre las selecciones de Brasil y Portugal, que terminó con la victoria de los locales por 6-2. En 2016, la selección olímpica brasileña lo utilizó como campo de entrenamiento durante el Torneo Olímpico Masculino de Fútbol Río 2016, según información de FIFA.

¿Cómo ver en TV y Streaming el México vs. Italia?

El choque entre México e Italia, por la segunda fecha del grupo F del Mundial Brasil 2019 será transmitido por DirecTV para Latinoamérica y también tienes la chance de seguirlo vía streaming con la señal de DirecTV GO, aplicación para móviles a la que puedes acceder con un usuario y correo asociado a tu cuenta de forma gratuita.

En México lo podrás ver a través de las señales de TUDN En Vivo y Nu9ve, dueños de los derechos de transmisión de este cotejo. Sus plataformas para dispositivos móviles, también ofrecen el partido vía streaming.

México vs. Italia: ¿Cómo llegan los equipos?

La albirroja parte como favorita para ganar este partido, pero su clasifciación a la siguiente etapa depende de lo que suceda con México, con quien empató en la primera fecha, y la selección de Italia en esta segunda jornada.

Así llega México

14/05/19 | Elim. Concacaf Sub 17 | México 1-0 Haití 16/05/19 | Elim. Concacaf Sub 17 | México 2-1 Estados Unidos 11/04/19 | Amistoso Sub 17 | Estados Unidos 2-1 MéxicoSub-17 14/04/19 | Amistoso Sub 17 | Holanda 1-2 México 28/10/19 | Mundial Sub 17 | México 0-0 Paraguay

Así llega Italia

10/05/19 | Elim Europa Sub 17 | Italia 4-1 España 13/05/19 | Elim Europa Sub 17 | Italia 1-0 Portugal 16/05/19 | Elim Europa Sub 17 | Francia 1-2 Italia 19/05/19 | Elim Europa Sub 17 | Italia 2-4 Holanda 28/10/19 | Mundial Sub 17 | Islas Salomón 0-5 Italia

Pronóstico para el México vs. Italia

La selección de Italia, candidata a estar entre las mejores de este certamen, probará todo su poderío contra un rival que puede ser más complicado de lo previsto: México. Los aztecas saben disputar torneos de esta envergadura, sobre todo ahora que urge de sumar tres puntos claves ya que la última fecha enfrentará a Islas Salomón. Tu, ¿quién crees que ganará?

¿Cómo llegar al estadio Walmir Campelo Bezerra, ‘Bezerrao’?