El delantero colombiano, Sebastián Villa, fue denunciado por violencia de género por su expareja Daniel Cortés. A pesar de las pruebas expuesta en redes sociales de las joven mujer, el jugador de Boca Juniors salió a defenderse y desmentir cualquier tipo de agresión.

Asimismo, tal como dio a conocer ‘Infobae’, el jugador de Boca Juniors habría enviado un mensaje de WhatsApp al plantel para aclarar la situación y limpiar su imagen ante todo lo expuesto en redes sociales.

“Muchachos, sabrán lo que está saliendo en las redes sociales, ustedes saben quién soy yo, cometo errores. Pero se los juro por mi madre que está mal de salud que en este tiempo no la he tocado y que yo voy a aclarar las cosas, les pido disculpas; y lo que se dice no es así”, manifestó Villa a sus compañeros.

Cabe mencionar que tras la aclaración de Sebastián Villa, otra expareja se manifestó y aseguró que también habría sufrido violencia de género por parte del colombiano.

El Comercio resuelve dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Más en DT: