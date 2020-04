Christian Cueva volvió a ‘coquetear’ con Boca Juniors. El mediocampista de la Selección Peruana dejó en claro el sueño que tiene de defender la camiseta de uno de los club es más importantes del continente, al que incluso comparó con Alianza Lima, el equipo de sus amores.

‘Aladino’, quien ahora juega en la Liga MX, reconoció que dentro de todas las similitudes que encuentra entre el elenco ‘Xeneize’ y los blanquiazules, destaca un punto en particular.

“Boca Juniors es un equipo que me gusta mucho y simpatizo con ellos. Siempre he simpatizado con ellos. Pienso que es muy similar a Alianza Lima porque son equipos de pueblo. A mi me gustan los clubes así”, sostuvo Christian Cueva en diálogo con ESPN.

Mario Salas y su preparador físico alistan a un Alianza Lima demoledor, a pesar de la paralización del campeonato debido al COVID-19

Osvaldo Alegría, nuevo preparador físico de Alianza Lima e integrante del comando técnico de Mario Salas, contó detalles del teletrabajo de los jugadores, el tiempo que necesitan para reacondicionar a los futbolistas cuando todo se normalice y hasta el objetivos final que incluye ser un equipo “agobiante” e “intenso”.

“Nada de lo que hagamos va a poder equiparar una carga futbolística en campo abierto. Hemos desarrollado entrenamientos que intentan acercarse lo más posible a ello, pero cuando toque volver deberíamos hacer un entrenamiento progresivo, readaptando a nuestros jugadores a los movimientos específicos del fútbol y revisando ejercicios con balón”, señaló Alegría quien señaló que el retorno a la cancha cuando se levante el estado de emergencia no será sencillo.

VIDEO RECOMENDADO

“Echa Muni”: Jefferson Farfán mandó emotivo mensaje a Deportivo Municipal [VIDEO]

Farfán mandó mensaje a hinchas de Municipal. (Video: Prensa CDM)

El Comercio despeja dudas sobre el coronavirus:

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

Más en DT: